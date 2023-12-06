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В Минздраве рассказали о скорости распространения кори в Казахстане

Казахстан корь эпидситуация Минздрав заболеваемость Фото: freepik
Глава Национального центра общественного здравоохранения Минздрава Манар Смагул на брифинге в СЦК 6 декабря рассказала об эпидситуации по кори в Казахстане, передает Zakon.kz.

Как отметила председатель правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК Манар Смагул, ситуация по кори в Казахстане остается сложной.

"Ежедневно по Казахстану регистрируется до 350 случаев кори, большинство – среди непривитых детей. По республике доля непривитых детей среди заболевших детей составила 83,6% или 13 670 случаев. В 643 школах зарегистрировано 1 466 случаев кори, число контактных составляет более 20 тыс. человек. В 827 детских дошкольных учреждениях зарегистрировано 1 662 случая". Манар Смагул

По данным Минздрава, с начала года 2023 года в Казахстане зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81% или 16 351 – среди детей до 14 лет,  3,4% – среди подростков (706 случаев), 3 131 случай или 15,4% – среди взрослых.

Больше всего случаев зарегистрировано в Шымкенте 3 069 случаев. В городе Алматы – 3 010 случаев, в Жамбылской области – 2 724 сслучая, в Магистауской области – 1 701, в Алматинской области – 1 812, в Атырауской области – 1 377, Актюбинской области – 1 485, и в Кызылординской области зарегистрировано 1 182 случая кори.

Как сообщила 28 ноября министр здравоохранения Ажар Гиният, в реанимации из-за кори в Казахстане  находятся 30 детей. Также она рассказала о прогнозах развития эпидситуации по кори в Казахстане, в частности, отметила, что при правильном и эффективном проведении дней массовых иммунизаций стабилизации ситуации можно ожидать в декабре и уменьшения заболеваемости – в январе 2024 года.

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