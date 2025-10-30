#АЭС в Казахстане
События

Касым-Жомарт Токаев посетил Центр настольного тенниса в Кызылорде

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 19:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 октября осмотрел Центр настольного тенниса в городе Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

На строительство комплекса, возведенного в октябре прошлого года, было выделено 2,5 млрд тенге за счет средств, сэкономленных в результате оптимизации областного бюджета. Кроме того, Фонд развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust выделил 900 млн тенге.

Комплекс, отвечающий современным требованиям, включает игровую площадку с 16 столами для настольного тенниса, места для 350 зрителей, тренажерный зал и административные помещения. На спортивном объекте трудятся 52 сотрудника.

На сегодняшний день в Центре на постоянной основе занимаются 280 детей.

Ранее сообщалось, что глава государства посетил новый Центральный стадион в Кызылорде.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
