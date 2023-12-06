Жителей Жанибекского района ЗКО планируют стопроцентно обеспечить питьевой водой

В ходе встречи с жителями Жанибекского района аким ЗКО Нариман Турегалиев доложил о ходе реализации предвыборной программы главы государства в регионе. Ответил на актуальные вопросы сельчан, сообщает Zakon.kz.

Отчет акима района Тимура Шиниязова был заслушан в Куйгенкольском сельском округе. По его данным, бюджет Жанибекского района на 2023 год составил 6,8 млрд тенге. В районе увеличился объем инвестиций в основной капитал, наблюдается рост поголовья скота. За отчетный период на сельскохозяйственную технику и бурение колодцев выплачено субсидий на 163 млн тенге. С начала года за счет программы "Ауыл – ел бесігі" и средств областного бюджета капитально отремонтированы 4 медицинских учреждения в селах Талов, Жаскайрат, Тау и Майтубек. В рамках национального проекта "Модернизация здравоохранения в сельской местности" в селах Жаксыбай и Камысты ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целом строительная отрасль в районе бурно развивается благодаря государственной поддержке. За 10 месяцев текущего года проведены работы на сумму 2,8 млрд тенге. В том числе одно из основных направлений – обеспечение жителей качественной питьевой водой. В начале года водопроводы подведены к 11 населенным пунктам, комплексный блок-модуль установлен в 3 населенных пунктах Куйгенкольского сельского округа. Ведутся работы и в селе Енбекши. По завершении все населенные пункты района будут обеспечены питьевой водой.

"Для обеспечения жильем нуждающихся граждан нашему району выделено 96 млн тенге из республиканского бюджета и 17 млн тенге из районного бюджета, на эти средства планируется приобрести 10 жилых домов. В этом году введены в эксплуатацию 3736 кв. м, что почти на 280% больше, чем в прошлом году. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в районе, составляет 998 субъектов, в том числе 546 фермерских хозяйств, 452 частных предпринимателя, в сфере бизнеса заняты 1520 человек", – сообщил аким Жанибекского района.

С 2023 года через Аграрную кредитную корпорацию будут предоставляться льготные кредиты под 2,5% молодежи в возрасте до 35 лет. На сегодняшний день освоено 29 млн тенге, кредиты получили 7 человек. В данный момент они открыли свой бизнес в направлении развития животноводства.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

После доклада перешли к вопросам из зала. Жители Жанибека попросили изменить статус пункта пропуска на границе с Россией на международный и соответствующим образом его модернизировать. Глава региона сообщил, что группа депутатов парламента проконсультировалась с российскими коллегами по данному вопросу. Рассматриваются эффективные пути решения проблемы.

Жителям отдаленных районов не всегда доступны гранты. Представитель партии "Ауыл" Бауыржан Сабанов заявил, что необходимо создать районную комиссию по отбору лучших бизнес-идей. По проекту "Ауыл аманаты" району выделено 311 млн тенге, полностью одобрены документы 55 заемщиков. За год объем инвестиций в основной капитал в нашем районе составляет 7,2 млрд долларов, или 101,7%.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, были подняты вопросы по медицинскому социальному страхованию, регулированию поголовья сайги, проблемам с электричеством и другие.

"У нас был трансформатор. Его затем электрики забрали. Но сейчас у нас проблема со светом. Нам нужна помощь", – обратилась житель села Жемис Бисенова.

Проблема с состоянием электросетей изучается по всему региону. Результаты будут доведены до жителей Приуралья. После общего собрания глава региона лично принял граждан. В некоторых селах приграничного района пустует более шестидесяти домов. Аким области сообщил, что в целях сохранения села готовится концепция программы "Қаладан ауылға".

"Мы сейчас разрабатываем эту программу. При ее одобрении хотим воспользоваться пустующими домами. Будем выдавать их приезжающим в район людям. Наша цель вепрнуть в село людей, уехавших отсюда и не устроившихся в городе. Будем создавать для них условия. Кроме того есть планы в развитии животноводства. В том числе племенного скотоводства. В любом случае, развитие сельских территорий будет у нас в приоритете", – заверил аким области Нариман Турегалиев.

В ходе отчетной встречи были даны ответы на все вопросы сельчан. А после состоялся личный прием граждан.