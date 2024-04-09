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Уровень воды в реке Урал поднимается – аким ЗКО выступил с обращением

Аким ЗКО, паводки, обращение, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:01 Фото: акимат ЗКО
Паводковая ситуация в ЗКО продолжает оставаться напряженной. В ночь на 9 апреля аким региона Нариман Турегалиев обратился к жителям области, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ситуация с паводками в регионе продолжает оставаться напряженной. Уровень воды в реке Урал в черте самого города Уральска достиг семи метров и продолжает подниматься, приближаясь к критической отметке.

"Под угрозой подтопления находятся 94 населенных пункта районов Акжайык, Борли, Байтерек, Теректи, а также районы города Уральска, расположенные вдоль реки Урал. Мы мобилизовали все ресурсы, в наиболее опасных участках вдоль побережья реки Урал возводятся дамбы. В работах по укреплению берега задействовано 200 единиц техники и привлечено около 1 тыс. человек. В других районах также принимаются превентивные меры", – сказал аким.

Он напомнил, что ни один житель, пострадавший от стихийного бедствия, не останется без помощи.

"В это непростое время большую самоотверженность проявляют наши спасатели, полиция, военнослужащие, работники коммунальных служб. Выражаю благодарность всем, кто принимает участие в борьбе с паводками! Большую поддержку пострадавшим оказывает и общественность области. Помогают предприниматели региона, общественные объединения, волонтеры и простые жители области, за что им огромное спасибо!" – обратился Нариман Турегалиев.

Он еще раз напомнил, что сейчас нужно как никогда проявлять спокойствие и поддерживать друг друга в этот трудный период.

8 апреля из-за угрозы подтопления домов в садоводческих товариществах в пригороде Уральска эвакуировали местных жителей. 

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