Какие казахстанские вузы вошли в рейтинг лучших университетов Азии

Международное аналитическое агентство QS Quacquarelli Symonds опубликовало рейтинг лучших университетов Азии 2026 года (QS Asia University Rankings 2026), в который вошли 44 казахстанских вуза, включая десять – впервые, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 5 ноября в Министерстве науки и высшего образования РК, рейтинг стал крупнейшим в истории и включает 1 529 университетов из 25 стран и территорий региона, из которых 554 представлены впервые.

Казахстан существенно расширил свое присутствие в азиатском рейтинге: из 112 вузов Центральной Азии 44 принадлежат Казахстану. Для сравнения, Узбекистан представлен 22 вузами из 204, Кыргызстан – шестью из 61, Таджикистан – одним из 27.

В число новых казахстанских участников рейтинга вошли:

Назарбаев Университет (201 место);

Алматы Менеджмент Университет (741-750 место);

Академия транспорта и логистики им. М. Тынышпаева (1001-1100 место);

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова (1101-1200 место);

Alikhan Bokeikhan University (1201-1300 место);

Каспийский университет (1201-1300 место);

Рудненский индустриальный университет (1301-1400 место);

Южно-Казахстанский педагогический университет им. Узбекали Жанибекова (1301-1400 место);

Международный университет Астана (1401-1500 место);

Атырауский университет нефти и газа им. Сафи Утебаева (1401-1500 место).

Отмечается, что казахстанские университеты демонстрируют лучшие показатели региона по академической репутации, качеству преподавания, международному сотрудничеству и востребованности выпускников.

Кроме того, Казахстан остается единственной страной Центральной Азии, чьи вузы вошли в топ-100 лучших университетов региона. В этом списке – Казахский национальный университет имени аль-Фараби (38-е место), Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва (61-е место) и Satbayev University (79-е место).

Ранее сообщалось, что выступая на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", президент Касым-Жомарт Токаев оценил работу высших учебных заведений страны.

