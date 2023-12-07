Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Наказывать и увольнять: Смаилов высказался о нарушениях в процессах выдачи земли

Наказывать и увольнять: Смаилов высказался о нарушениях в процессах выдачи земли Фото: пресс-служба правительства
Ввести административную ответственность и наказание вплоть до увольнения намерены в правительстве для ответственных лиц, которые затягивают выдачу земли жителям регионов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ввести административную ответственность за несвоевременное рассмотрение заявок естественными монополистами намерены в правительстве. Об усилениях мер высказался накануне премьер-министр Алихан Смаилов.

"Будем по каждому региону смотреть. Если с нового года будет буксовать выдача разрешений людям, мы будем наказывать вплоть до увольнения соответствующих ответственных лиц в регионах. Мы хотим сделать прозрачность, оцифровать эту госуслугу, а генпланы и ПДП не соответствуют актуальным сведениям. Поэтому в большинстве случаев автоматически выдаются отказы. Но я хочу специально подчеркнуть, что мы откатываться назад не будем. Будем идти вперед все равно. Тех, кто тормозит этот процесс, просто будем увольнять. Других людей ставить, которые настроены выполнять свои функции должным образом". Алихан Смаилов

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос оцифровки земельных отношений прямым образом касается инвестиционного климата, соответственно, и запуска новых бизнес-проектов, и создания рабочих мест. Поэтому он имеет большое значение для дальнейшего развития экономики.

Смаилов отметил, что не все загруженные акиматами цифровые данные соответствуют требованиям. Так, требуется корректировка действующих генпланов и проектов детальной планировки (ПДП). Кроме того, на платформе отмечаются факты несвоевременного рассмотрения заявок и необоснованных отказов.

Премьер-министр подчеркнул, что все имеющиеся недочеты должны быть устранены в сжатые сроки, чтобы с 1 января 2024 года обеспечить качественное оказание соответствующих госуслуг исключительно в цифровом формате.


"Оцифровка как раз направлена на снижение коррупциогенности и сокращение объема некорректных данных, исключение фактов предоставления земельных участков по несоответствующим координатам. Все эти вопросы должны решаться в результате оцифровки". Алихан Смаилов

Стоит отметить, что весь процесс предоставления земельных участков от выбора, заявления и регистрации переведен в электронный формат. Полностью пересмотрены все бизнес-процессы. В несколько раз сокращено количество необходимых шагов, срок оказания госуслуги при этом снизился с порядка 1 года до 30 дней.

В целом с 1 июля по 28 ноября посредством ЕГКН оказано более 1 млн услуг, в том числе выдано 238 тыс. кадастровых паспортов. Свыше 25 млн справок и сведений были получены без истребования от услугополучателей.

Накануне Алихан Смаилов рассказал о том, что мешает развитию транзитного потенциала Казахстана.

Читайте также

12 вузов Казахстана вошли в мировой рейтинг
12 вузов Казахстана вошли в мировой рейтинг
встреча с акимом
Жителей Жанибекского района ЗКО планируют стопроцентно обеспечить питьевой водой
встреча с президентом
Токаев оценил возможности крупнейшего в Западном регионе Центра настольного тенниса
Мария Мельникова
Правительство РК Смаилов Алихан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: