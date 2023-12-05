Что мешает развитию транзитного потенциала Казахстана, рассказал Смаилов

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев на заседании правительства 5 декабря 2023 года рассказал, что мешает развитию транзитного потенциала Казахстана. В их числе: долгий досмотр грузов и проверка документов, а также слабое развитие придорожного сервиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сатжан Аблалиев сообщил, что для повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков ведется работа по заключению межправительственных соглашений в сфере автоперевозок с Объединенными Арабскими Эмиратами, Данией, Македонией и Португалией.

"Соглашение с Эмиратами обеспечит нашим перевозчикам выход к портам Персидского залива и доступ к рынку грузоперевозок Индии, Пакистана и других новых стран. Также создаются условия для добросовестной конкуренции среди отечественных перевозчиков путем внедрения автоматизированной системы выдачи иностранных бланков разрешений при наличии конкретного заказа на груз", – заявил спикер.

Его поддержал премьер-министр Алихан Смаилов.

"Развитые автомобильные грузовые перевозки напрямую влияют на все секторы экономики. Как известно, по территории Казахстана проходят восемь международных автокоридоров общей протяженностью около 13 тыс. км. Среди них "Западная Европа – Западный Китай", "Север – Юг", ТРАСЕКА и другие. Поэтому для увеличения грузопотоков по этим маршрутам и обеспечения быстрого прохождения грузов надо максимально сократить имеющиеся барьеры. К ним можно отнести долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитая инфраструктура, плохая организация перевозок и многое другое. Именно на это сейчас жалуются участники грузоперевозочного процесса", – заявил глава правительства.

Нарекания, по его словам, вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов. Эти вопросы предлагается решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем.

Указал он и на необходимость развития бондовых складов, которые являются важнейшим инфраструктурным звеном распределения грузов.

"Имеются вопросы и к придорожному сервису. К примеру, транзитный коридор "Западная Европа – Западный Китай" был введен более пяти лет назад, а развития придорожного сервиса до сих пор не произошло. Об этом много говорили, давали поручения, но ничего не изменилось. Аналогичная ситуация на всех международных коридорах и внутренних маршрутах... Это позволило бы привлечь дополнительные объемы транзита. Однако множество объектов сервиса до сих пор не соответствует нашему стандарту", – заявил премьер-министр.

Для дальнейшего развития автомобильных грузовых перевозок Алихан Смаилов поручил министерству финансов совместно с Пограничной службой, министерствами сельского хозяйства и транспорта до конца года выработать конкретные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска.

Министерству цифрового развития поручено провести полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем.

"Министерству транспорта совместно с министерствами торговли, финансов, сельского хозяйства и акиматами разработать Дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов. Местным исполнительным органам в двухмесячный срок провести все затянувшиеся процедуры по передаче земельных участков субъектам бизнеса для строительства объектов сервиса. Также необходимо выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации проектов придорожного сервиса", – указал глава кабмина.

По его словам, акиматам на местах необходимо разработать свои Дорожные карты по приведению объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту.

Ранее стало известно, что Казахстан провел переговоры с Туркменистаном и Ираном по созданию транзита для доставки грузов в Европу. Из-за санкций европейские страны закрыли большинство пунктов пропуска на границах с Россией и Беларусью.