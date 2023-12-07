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Законодательство РК

В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор

В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор Фото: unsplash
В Казахстане утвердили правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов (расширенных обязательств производителей) РОП. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, передает Zakon.kz.

27 ноября 2023 года приказом министра экологии и природных ресурсов Казахстана утверждены "Правила направления денег оператором расширенных обязательств производителей (импортеров), поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров, на организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров) путем выплат" (EcoQolday).

Также сказано, что данные правила опубликованы 6 декабря 2023 года и вводятся в действие 4 февраля 2024 года (по истечении 60 календарных дней после дня их первого официального опубликования).

"В этой связи акционерным обществом "Жасыл даму" с 11 декабря 2023 года будут проводиться работы по разъяснению вышеназванных правил для сборщиков и переработчиков отходов, а также других заинтересованных сторон".Пресс-служба Министерства экологии РК

Информация о дате, времени и месте (ссылка) проведения разъяснительных работ будет размещена дополнительно на сайте акционерного общества "Жасыл даму".

В Казахстане принцип РОП действует с 1 января 2016 года.

Ранее сообщалось, что приказами МЭПР от 13 октября 2023 года внесены изменения в Перечень отдельных видов продукции, по которым оплачивается утилизационный сбор, и Методику расчета утилизационного сбора.

Так, из Перечня отдельных видов продукции, по которым оплачивается утилизационный сбор, исключили раздел 20: Кабельно-проводниковая продукция.

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