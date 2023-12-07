Как будут производить выплаты за утильсбор: правила

МЭПР приказом от 27 ноября 2023 года утвердил Правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов расширенных обязательств производителей (РОП), сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок осуществления оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) выплат субъектам предпринимательства, осуществляющим сбор, сортировку, обработку, транспортировку, подготовку к повторному использованию, переработку, обезвреживание и утилизацию отходов, в отношении отходов продукции (товаров).

Правила не распространяются на:

регламентируемые отдельным порядком вышедшие из эксплуатации транспортные средства и самоходную сельскохозяйственную технику;

отходы продукции (товаров) для которых методикой расчета утилизационного платежа установлен коэффициент "0" для расчета утилизационного платежа;

производителей (импортеров), применяющих собственную систему сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и утилизации отходов;

специализированные предприятия, осуществляющие сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов на полигонах, в рамках централизованной системы сбора твердых бытовых отходов.

Порядок выплат за утильсбор

Для регистрации в информационной системе Оператора субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, обезвреживанию или утилизации отходов, заполняют заявку и паспорт субъекта предпринимательства с приложением копий следующих документов:

1. О государственной регистрации:

для юридического лица – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, филиала (представительства);

для индивидуального предпринимателя – талон уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2. талон о приеме уведомления субъектов предпринимательства в сфере управления отходами или лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды;

3. список оборудования по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, обезвреживанию или утилизации отходов (инвентаризационная опись основных средств, фото объекта снаружи и внутри) с подтверждающими документами о праве собственности или ином законном пользовании на него;

4. подтверждающих документов о праве собственности или на ином законном пользовании весового оборудования, с приложением сертификата о поверке в области обеспечения единства измерений, на используемое весовое оборудование;

5. технологический регламент на деятельность по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, обезвреживанию или утилизации отходов, в котором отражаются все процессы;

6. документ по стандартизации, который устанавливает требования и характеристики, производимой продукции в результате переработки отходов.

Оператор рассматривает предоставленные документы в течение пяти рабочих дней на комплектность. В случае предоставления неполного перечня документов Оператор отклоняет заявку с указанием причин. Субъект предпринимательства подает заявку повторно, устранив причину отклонения документов.

После получения полного пакета документов Оператор их рассматривает на соответствие законодательству в течение до 45 рабочих дней, осуществляет посещение производственных процессов с осмотром объектов по подготовке повторному использованию, обработке, переработке, обезвреживанию или утилизации отходов.

Принятие решения по регистрации в информационной системе Оператора осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты посещения объектов.

При соответствии представленных документов заявленному виду деятельности, подтвержденных при посещении объекта, Оператор, одобряет регистрацию субъекта предпринимательства в информационной системе.



После получения одобрения регистрации от Оператора субъект предпринимательства подписывает типовой договор выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов образующихся после утраты потребительских свойств продукции, на которую распространяются расширенные обязательства производителей в информационной системе Оператора.

После подписания типового договора субъект предпринимательства приобретает статус получателя выплат.

Затем получатель выплат заполняет в информационной системе Оператора соответствующие разделы, в которых указываются следующие данные о:

принятых на подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов от получателя выплат за сбор, сортировку, обработку и транспортировку отходов (количество,масса);

списанных на переработку или утилизацию отходов, с приложением документов на списание (переработку отходов).

Прием каждой партии отходов от транспортировщика взвешивается с обязательной фотофиксацией, в соответствии с инструкцией и оформлением акта-разгрузки отходов, который подписывается посредством электронной цифровой подписи.

После приема отходов от транспортировщика между получателем выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов и получателем выплат за подготовку к повторному использованию, обработке, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов оформляется акт приема-передачи в информационной системе Оператора и подписывается посредством электронной цифровой подписи.

Для получения выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов от Оператора получатель один раз по истечении отчетного квартала, до 25 числа следующего за отчетным кварталом, формирует в информационной системе Оператора отчет об осуществлении деятельности с приложением:

документов на списание отходов, принятых на переработку или утилизацию в рамках получения выплат и иной деятельности;

электронные счета-фактуры между ним и получателем выплат за сбор, сортировку, обработку и транспортировку отходов.

По истечении срока отчеты об осуществлении деятельности по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, обезвреживанию или утилизации отходов за отчетный период не принимаются и выплаты по ним не производятся.

Оператор рассматривает отчет в течение 10 рабочих дней с даты его подписания получателем выплат в информационной системе.

Отчет об осуществлении деятельности подается один раз в отчетный период.

При этом Оператор может отказать в выплате в случае расхождения между данными в информационной системе, заполняемыми получателем выплат, отчетом об осуществлении деятельности, а также прилагаемыми документами.

В случае подтверждения отчета Оператор производит выплаты в течение пяти рабочих дней с даты подтверждения.

Правила также предусматривают проведение мониторинга деятельности получателей выплат.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что АО "Жасыл даму" с 11 декабря 2023 года будет проводить работы по разъяснению данных правил для сборщиков и переработчиков отходов, а также других заинтересованных сторон.