"Сергек-патруль" появился еще в одном городе Казахстана
Фото: polisia.kz
"Сергек-патруль" появился в административном центре Абайской области – Семее. В городе три таких патрульных авто, сообщает Zakon.kz.
По данным городского управления полиции, за три дня патрулирования было выявлено более 50 грубых нарушений ПДД.
Новый функционал направлен на обеспечение дорожной безопасности в областном центре и снижение уровня аварийности.
"С помощью камер и искусственного интеллекта комплекс определяет транспортные средства в потоке, распознает госномер и проверяет по базам нарушителей и должников (алименты, налоги), страховым базам, неустановленных, подложных номеров и ориентировкам. Данные аппараты зарекомендовали себя эффективно в Астане и Алматы, работали без сбоя", – сообщила начальник отдела УП Семея Зарема Бакытбекова.
Полицейские считают, что введение данной системы должно положительно отразиться на количестве ДТП и общей безопасности движения в городе.
Оборудование качественно работает и в темное время суток, в ненастную погоду, в мороз. Автоматизированный программный комплекс интегрирован с мобильным приложением "Корғау".
"До конца года функционал комплекса будет расширен, а именно: фиксация превышения скоростного режима, неправильной парковки и нарушения режима разметки", – добавила Зарема Бакытбекова.
В Алматы "Сергек – Патруль" заработал 31 января 2023 года. Подробности здесь.
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