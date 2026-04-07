#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Общество

Скрытые патрули появились еще в одном городе Казахстана

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 15:18 Фото: primeminister.kz
Недавно вышедшие на дороги Алматы скрытые патрули появились еще в одном городе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 7 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области:

"В выходные дни батальон патрульной полиции Актобе усиливает контроль на дорогах, делая акцент на профилактике правонарушений и обеспечении безопасности граждан. С целью предупреждения и выявления умышленных нарушений на маршруты выведены скрытые патрули на гражданских автомобилях без опознавательных знаков. Такой формат работы позволяет эффективно выявлять грубые нарушения правил дорожного движения и оперативно пресекать опасное поведение водителей".

Основная задача – выявление грубых нарушений ПДД, прежде всего фактов агрессивного вождения:

  • резких перестроений, так называемой "шашечной" езды,
  • подрезаний,
  • создания аварийных ситуаций.
"Фиксируя нарушения, негласные патрули в режиме реального времени передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции, которые незамедлительно останавливают транспортные средства и привлекают водителей к ответственности в установленном законом порядке".Пресс-служба ДП Актюбинской области

В ходе проведенных мероприятий было выявлено более 30 транспортных средств, грубо нарушивших ПДД, что позволило предотвратить десятки возможных дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями. Водители, допустившие превышение скорости и иные нарушения, привлечены к административной ответственности, автомобили водворены на штрафстоянку.

О том, что на дороги Алматы вышли скрытые патрули, стало известно 6 апреля 2026 года.

