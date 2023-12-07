Сенатор возмущена тем, как кормят детей в казахстанских школах

Сенатор Акмарал Альназарова возмущена тем, как кормят детей в казахстанских школах. В своем депутатском запросе она отметила, что растет число групповых отравлений в столовых, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, распространенность анемии среди казахстанских детей составляет 58%, дефицит витамина А – 23%, вызывает тревогу рост хронических неинфекционных заболеваний у детей.

"Имеет место рост зарегистрированных случаев групповой заболеваемости пищевого происхождения, связанных с питанием на объектах образования. С 2020 года порядка 425 детей школьного возраста пострадало вследствие групповых пищевых отравлений. Основные причины связаны со случаями носительства возбудителей кишечной инфекции среди персонала столовых, подделкой документов о прохождении медицинских осмотров, отсутствием санитарно-эпидемиологических заключений на объект, нарушениями условий хранения и реализации продуктов питания. Внеплановые проверки сегодня возможны только при наличии заявления и если они содержат конкретные факты причинения вреда и угрозы жизни и здоровью". Акмарал Альназарова

Сегодня в стране функционирует 7381 школа. Ежедневно более полутора миллиона детей получают питание, и их число, по словам депутата, будет расти. Поэтому она считает, что меры по обеспечению безопасности и здоровья детей необходимо усилить.

"Необходимы меры профилактического контроля за всеми детскими объектами, в том числе финансируемыми из госбюджета на питание, образование и лечение. Для обеспечения объективности и эффективности госконтроля полагаем необходимым предусмотреть проведение проверок без уведомления с возможностью приостановления или запрещения деятельности объектов по итогам расследования". Акмарал Альназарова

Кроме того, парламентарий отметила, что действующие единые стандарты организации питания реализованы только в 20% школ. На данном этапе нет методологического единообразия в формировании меню для питания школьников разных возрастов.

Особого внимания требует вопрос квалификации сотрудников пищеблока. В каждой третьей школьной столовой, по данным депутата, работают повара без профессионального образования, 21,8% не имеют специальной квалификации. Доступ к чистой питьевой воде в организациях образования все еще остается проблемой. 68% школьников приносят воду из дома, примерно 30% покупают воду в школе.

"Обеспечение доступа к питьевой воде в стенах школы сократит потребление детьми сладких напитков. И несколько слов о стоимости школьного питания. Расчеты стоимости школьного питания учитывают только прямые затраты на приобретение продуктов, без учета не сырьевых затрат. Это не позволяет обеспечить полноценное и сбалансированное меню". Акмарал Альназарова

6 декабря депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов заявил, что родители часто жалуются на скудный рацион детей в детских садах и школах.