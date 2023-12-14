Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат: Более 100 млрд тенге должны казахстанские больницы кредиторам

Казахстан больницы долг Фото: пресс-служба правительства РК
Сенатор Акмарал Альназарова в своем депутатском запросе отметила, что кредиторская задолженность казахстанских медорганизаций превышает 100 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В течение последних трех лет, по ее словам, множество медицинских организаций по стране столкнулись с крайне сложной финансовой ситуацией.

"11 декабря текущего года в Усть-Каменогорске в рамках встречи спикера и ряда депутатов Сената с руководством области и депутатами областного маслихата были озвучены проблемы со сложной финансовой ситуацией в организациях здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Так, в 13 организациях области образовалась кредиторская задолженность в объеме более 6 млрд тенге, в том числе по фонду оплаты труда в сумме более 1,3 млрд тенге".Акмарал Альназарова

По ее словам, по состоянию на 20 ноября 2023 года 619 медицинских организаций имеют кредиторскую задолженность на общую сумму 109,6 млрд тенге. Медицинские организации вынуждены сокращать не только неэффективные затраты, но и объемы оказываемых населению услуг. Тарифы на медицинские услуги не отражают реальные расходы, что приводит к практике "латания дыр" в медицинских организациях.

"Объемы только учтенной кредиторской задолженности с 2021 года выросли в два раза, по итогу 2022 года составила 100 млрд тенге, на сегодня 109 млрд. И это несмотря на рост объемов финансирования отрасли в 2,5 раза. Также за последние три года не произошло и ожидаемого снижения карманного расхода населения".Акмарал Альназарова

Сенатор отметила, что эти финансовые проблемы в медицинских организациях связаны с недостатками в стратегическом планировании здравоохранения, отсутствием номенклатуры медицинских услуг, а также недостаточными механизмами контроля расходов. Она предложила проанализировать причины сложившейся ситуации и принять срочные и системные меры для снижения кредиторской задолженности медорганизаций и повышения эффективности использования средств.

В ноябре сообщалось, что почти 300 сотрудников медицинской клиники в Актау не получали заработную плату вовремя. Нарушение закона устранили только после вмешательства прокуратуры.

Читайте также

налоги уплата
Солдатам Нацгвардии разрешили не платить по кредитам
Более 100 объектов образования модернизированы в Акмолинской области
Более 100 объектов образования модернизированы в Акмолинской области
Казахстан Qazaq Oil
Лучшие сотрудники АЗС Qazaq Oil выиграли поездку за границу
Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: