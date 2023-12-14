Депутат: Более 100 млрд тенге должны казахстанские больницы кредиторам

Сенатор Акмарал Альназарова в своем депутатском запросе отметила, что кредиторская задолженность казахстанских медорганизаций превышает 100 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В течение последних трех лет, по ее словам, множество медицинских организаций по стране столкнулись с крайне сложной финансовой ситуацией.

"11 декабря текущего года в Усть-Каменогорске в рамках встречи спикера и ряда депутатов Сената с руководством области и депутатами областного маслихата были озвучены проблемы со сложной финансовой ситуацией в организациях здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Так, в 13 организациях области образовалась кредиторская задолженность в объеме более 6 млрд тенге, в том числе по фонду оплаты труда в сумме более 1,3 млрд тенге". Акмарал Альназарова

По ее словам, по состоянию на 20 ноября 2023 года 619 медицинских организаций имеют кредиторскую задолженность на общую сумму 109,6 млрд тенге. Медицинские организации вынуждены сокращать не только неэффективные затраты, но и объемы оказываемых населению услуг. Тарифы на медицинские услуги не отражают реальные расходы, что приводит к практике "латания дыр" в медицинских организациях.

"Объемы только учтенной кредиторской задолженности с 2021 года выросли в два раза, по итогу 2022 года составила 100 млрд тенге, на сегодня 109 млрд. И это несмотря на рост объемов финансирования отрасли в 2,5 раза. Также за последние три года не произошло и ожидаемого снижения карманного расхода населения". Акмарал Альназарова

Сенатор отметила, что эти финансовые проблемы в медицинских организациях связаны с недостатками в стратегическом планировании здравоохранения, отсутствием номенклатуры медицинских услуг, а также недостаточными механизмами контроля расходов. Она предложила проанализировать причины сложившейся ситуации и принять срочные и системные меры для снижения кредиторской задолженности медорганизаций и повышения эффективности использования средств.

В ноябре сообщалось, что почти 300 сотрудников медицинской клиники в Актау не получали заработную плату вовремя. Нарушение закона устранили только после вмешательства прокуратуры.