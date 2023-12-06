Почему дети не доедают в садиках и школах, рассказал депутат

Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов заявил, что родители часто жалуются на скудный рацион детей в детских садах и школах. Проблему он поднял в своем депутатском запросе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в последнее время в ОСДП поступает множество обращений по вопросам обеспечения детских садов и начальных классов школ питанием.



"Недавно обратившиеся к нам родители одного столичного детского сада жаловались на скудный рацион детей. В итоге выяснилось, что садик должен порядка 5 млн тенге поставщикам. По данному вопросу мы обратились к руководителю Управления образования Астаны. Он сообщил, что на данный момент заведено три уголовных дела по таким случаям". Асхат Рахимжанов

Система подушевого финансирования, которая была принята ранее, по его словам, не оправдывает себя. Если в детских садах группы не укомплектованы, то, соответственно, не будет хватать средств на обеспечение достойного здорового питания для наших детей.

"Но больше тревожит то, что подобные случаи связаны с непрекращающейся коррупцией в этой сфере. В школах дети жалуются на качество еды. Многие просто не питаются. Изредка руководство школ обращается в родительские комитеты с просьбой прийти на проверку школьных столовых. При этом заранее готовятся к посещению, выставляя на столы лучшее, что есть. А после возвращается все на круги своя. Ситуация из года в год усугубляется, при этом складывается система взаимовыручки между руководством школы или детских садов с поставщиками. И мы не исключаем, что уполномоченные органы образования также находятся в этой системе". Асхат Рахимжанов

Депутат потребовал создать республиканскую комиссию на постоянной основе с участием общественности, НПО, политических партий по проверке организаций питания вплоть до заключенных договоров и проверки самих поставщиков. А также дать разрешение комиссии посещать школы и детские сады для проверки без уведомления руководителей учебных и дошкольных заведений.

Скандалы с некачественным питанием в школьных столовых Казахстана возникают регулярно. 2 октября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в столовой одной из школ Алматинской области младшеклассникам раздали просроченные йогурты.

