Когда в Кызылорде решится вопрос с горячей водой

На брифинге в СЦК аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев сообщил, что вопрос с горячим водоснабжением у жителей областного центра решится в ближайшие три года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава региона, развитая инженерная и коммунальная инфраструктура, обеспеченность жильем, являются важнейшими факторами в повышении качества жизни населения. Для кызылординцев до сих пор, например, актуальной остается проблема горячего водоснабжения.



"В ходе октябрьского визита в Кызылорду глава государства Касым-Жомарт Кемелевич принял важнейшие решения по актуальным для региона вопросам. Волнующие многих вопросы по реконструкции до города Актобе участка международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай" в четырехполосную магистраль, и обеспечению горячим водоснабжением города будут решены в ближайшие три года". Нурлыбек Налибаев

В настоящее время Кызылорда – единственный в республике областной центр, где нет горячего водоснабжения.

"Глава государства дал правительству поручение выделить необходимые средства на эти проекты в размере 1,1 трлн тенге". Нурлыбек Налибаев

Поэтапно в регионе решаются и другие вопросы. Часто обсуждаемая в обществе автодорога "Кызылорда-Жезказган" реконструируется по поручению президента. Стоимость проекта 108,5 млрд тенге. Завершено строительство 104 км из 216 км трассы, проходящей по территории Кызылординской области. Ввести дорогу в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее аким рассказал о начале строительства ТЭЦ в областном центре.