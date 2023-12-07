В Кызылорде закупят дополнительные автобусы

На брифинге в СЦК аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев рассказал, что следующем году областному центру закупят еще 100 автобусов, тем самым, ситуация с общественным транспортом будет значительно улучшена , сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, для улучшения качества пассажирских перевозок в областном центре в прошлом году закуплено 150 новых автобусов.

"В этом году дополнительно привезли 50 автобусов. Еще 100 автобусов получим в начале следующего года". Нурлыбек Налибаев

Таким образом, вопрос общественного транспорта в областном центре будет значительно улучшен.



"Сегодня в Кызылорде строится автовокзал современного типа стоимостью 975 млн тенге. После его ввода в эксплуатацию откроется 55 автобусных маршрутов по 124 рейсам. В их числе один международный рейс в город Ташкент, восемь республиканских рейсов в города Астана, Алматы, Шымкент, Жезказган, Туркестан, Сарыагаш, Жибекжолы (Черняевка) и Актобе, а также 46 межрайонных маршрутов". Нурлыбек Налибаев

Автовокзал будет обслуживать более 3700 пассажиров в день летом, и более тысячи зимой.



Ранее аким рассказал о начале строительства ТЭЦ в областном центре, а также о том, когда будет решена проблема с горячим водоснабжением.