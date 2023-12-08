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Ашимбаев о системе предупреждения ЧС в Казахстане: Бессистемная и недофинансированная

Казахстан МЧС Сенат Маулен Ашимбаев Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях 8 декабря 2023 года высказался о состоянии системы предупреждения и ликвидации ЧС в Казахстане, передает Zakon.kz.

Открывая парламентские слушания, спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в последние годы в Казахстане произошло множество природных и техногенных катастроф, в результате которых пострадали несколько тысяч человек, есть погибшие.

"Противопожарная безопасность является особо важной задачей. Имели место чрезвычайные ситуации в Костанайской области, в Абайской области, крупные лесные пожары произошли. Данные ситуации показали бессистемность в работе ответственных за пожарную безопасность государственных органов и отсутствие четкого алгоритма действий".Маулен Ашимбаев

Также, по его словам, есть недостатки в системах промышленной безопасности, следствием которых являются аварии, имевшие место на шахтах Карагандинской области.

"В ряде случаев превышение сроков эксплуатации техники, некачественные или несвоевременные ремонтные работы, несистемные проектно-технические решения приводят к трагедиям. В этом направлении мы должны проводить работу".Маулен Ашимбаев

По мнению спикера Сената, при организации работы по предупреждению и ликвидации ЧС казахстанским специалистам необходимо исследовать и перенимать мировой передовой опыт и внедрять новые механизмы, широко использовать научный потенциал.

"Также гражданская защита требует должного финансирования. Но за последние годы на многие мероприятия в данной сфере соответствующие средства не выделялись. Поэтому правительство и акиматы должны принимать системные и комплексные решения".Маулен Ашимбаев

9 июня 2023 года на месторождении "Каратурун Южный" загорелся открытый фонтан, пожар тушили несколько месяцев, эксперты признали ситуацию экоцидом. 17 августа произошел крупный пожар на шахте "Казахстанская" ООО "АрселорМиттал Темиртау", 28 октября произошел взрыв на шахте им. Костенко, погибли 46 человек.

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Сенат Парламента РК ЧП в шахте "Казахстанская" МЧС РК Ашимбаев Маулен Казахстан ЧП на шахте Костенко
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