Официально: Тело последнего погибшего на шахте им. Костенко подняли на поверхность

Тело 46-го рабочего, погибшего при взрыве на шахте им. Костенко в Карагандинской области, подняли на поверхность вечером 6 ноября, сообщили в пресс-службе регионального акимата, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате 7 ноября, останки последнего из погибших шахтеров нашли и подняли на поверхность около 20:00 6 ноября. Проведены необходимые экспертизы.

"В поисковых работах задействовали горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военнизированных аварийно-спасательных служб". Поисковые работы велись в круглосуточном режиме", – сообщили в пресс-службе.

Уже известно имя погибшего. Это Александр Валерьевич Прокудин, горнорабочий очистного забоя.

О том, что тело последнего погибшего на шахте им. Костенко обнаружили, СМИ впервые сообщили еще 30 октября. Официальных подтверждений этой информации на тот момент не было. Родственники горняка Сергея Киселева утверждали, что последним погибшим был именно он.

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании правительства РК 31 октября 2023 года сообщил, что в шахте им. Костенко нашли тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего.



Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались только 206 шахтеров, остальные погибли.