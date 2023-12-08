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Законодательство РК

Сбой в системе госуслуг с недвижимостью: в Минцифровизации рассказали о причинах

Казахстан земля база данные сбой причина Фото: pexels
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов на брифинге 8 декабря прокомментировал недавний сбой в едином государственном кадастре недвижимости (ЕГКН), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представитель ведомства отметил, что система новая, она сейчас испытывает большие нагрузки, поэтому в ее работе могут наблюдаться временные неполадки, которые устраняют в кратчайшие сроки. 

"Были вопросы по сбою ЕГКН. За счет того, что происходит такое объединение системы – это технически сложный проект, потому что необходимо было сделать 174 интеграции. Во-вторых, нагрузка на систему выросла в два раза, так как объединили данные по земле и недвижимости. С 28 ноября были некорректные работы. Но с 1 декабря все стабилизировалось и работает в штатном режиме". Асет Турысов

Он заверил, что в настоящее время база стабильно работает.

"Такие моменты у нас в техническом плане бывают. Мы обязательно оповещаем всех. Мы максимально стараемся решить все технические моменты в кратчайшие сроки. Все работает. Все необходимые системы работают. По нотариусу они жаловались. Так как зависели от этого. Они даже в период сбоя все равно успели оформить много сделок. Это говорит о том, что система работает". Асет Турысов

Вице-министр также рассказал, что дало появление единого государственного кадастра недвижимости.

Он напомнил, что раньше в Казахстане квартиры, дома, постройки и дачи регистрировали в одной базе. База по земельным участкам была отдельной и было еще 226 локальных баз данных в каждом районе. Госуслуги по каждой оказывались отдельно.

"Бывали случаи, когда земля принадлежит одному, а недвижимость – другому. Либо недвижимость построили, но земля под ней ни на кого не оформлена. В итоге происходили такие прецеденты, когда два юрлица или физлица начинали между собой спорить. С пониманием того, что земля и  недвижимость должны быть вместе, так как дом ты никуда не перенесешь, появился такой проект как ЕГКН. Это в первую очередь объединение двух кадастров – земельного и правового – в единую базу данных". Асет Турысов

По его словам, во многих странах такая база единая, потому что земля и недвижимость неотделимы.

"Ты не можешь построить дом на ничьей земле, если земля оформлена на другого. В то же время ты не можешь взять землю, если там же стоит дом". Асет Турысов

Он указал, что раньше в городах было два документа – госакт и техпаспорт. Госакт выдавался из одной базы данных на землю, техпаспорт – из базы с недвижимостью. Теперь за счет того, что база объединена, с 1 июля в Казахстане выпускается только один документ – кадастровый паспорт объекта недвижимости, где данные по земле и недвижимости сразу отражаются.

При этом вице-министр отметил, что если до этого граждане были вынуждены ходить по госорганам и согласовывать каждую заявку, то сейчас эта необходимость отпала.

"Весь порядок в онлайн-режиме. Человек заходит через егов, авторизовывается, заходит на публичную кадастровую карту и может видеть генплан и план детальной планировки в виде карты: свободные, занятые участки. Он может инициировать, что хочет свободный участок. В онлайн-режиме он может смотреть статус своей заявки. Исключены две вещи: земельная комиссия и создание необходимости согласования проекта. Заявка подается в акимат. Акимат должны согласовать между собой и дать решение или мотивированный отказ. Если есть положительное решение, то это сразу формируется в кадастровый паспорт и в электронном виде все документы можно получить". Асет Турысов

Изменения коснулись и процедуры выставления земельных участков на торги. Раньше бизнесмены, если хотели получить какой-то участок, не могли инициировать его торги. Они писали в акиматы, те обсуждали, надо ли выставлять эти участки.

Сегодня бизнесмен, увидев, что ему подходит тот или иной земельный участок, может в онлайн-режиме инициировать заявку на получение. После этого все данные переходят на электронную торговую площадку Минфина, где потом предприниматель получает уведомление, что в определенные сроки будут торги, и он сможет участвовать. Если торги пройдут положительно, то все документы будут оформлены в электронном формате.

30 ноября казахстанцы стали жаловаться, что несколько дней не могут получить госуслуги по линии недвижимости. В "Правительстве для граждан" сообщали, что временный сбой работоспособности системы ЕГКН связан с техническими работами.

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