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В Атырау программы по обеспечению населения жильем дают положительные результаты

В Атырау программы по обеспечению населения жильем дают положительные результаты Фото: пресс-служба Атырауской области
В этом году из коммунального жилищного фонда области ключи от квартир получили 242 человека. В этом направлении из бюджета были выделены средства и приобретены 292 квартиры.

В целом, в регионе за 10 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 558,3 тыс кв. метров жилья (4206 квартир). Из них 390,2 тыс. кв.. метров (2430 квартир) приходится на частное жилье, 168,1 тыс. кв. метров (1776 квартир) – на коммерческое жилье, сообщили в пресс-службе акима области.

"Помимо этого, применяются и другие механизмы обеспечения населения жильем. Выделены необходимые средства, принят ряд региональных программ. К примеру, для обеспечения жильем молодых людей в возрасте до 35 лет по программе "Атырау жастары" из местного бюджета выделен 1 млрд тенге. На начальном этапе планировалось обеспечить жильем около 100 молодых специалистов. План полностью реализован и программа дала свои положительные результаты. В следующем году программа будет продолжена".Серик Шапкенов

В рамках региональной программы "Бақытты отбасы – Атырау" рассматриваются обращения многодетных матерей, членов неполных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели из бюджета выделено 3,0 млрд тенге. На сегодняшний день жильем обеспечены 38 семей, одобрены заявления 26 семей. Особенность данной программы в том, что участникам предоставляется возможность купить жилье на вторичном рынке без первоначального взноса.

В целом, в области количество аварийного жилья снизилось на 8 единиц, на сегодня на учете имеется 104 дома (в 2022 году – 112 домов). Для решения проблемы утверждена Дорожная карта, предусматривающая переселения жителей ветхих многоквартирных домов до 2029 года.

На данный момент за счет средств бюджета, а также с использованием механизма привлечения частных инвесторов в рамках программы реновации ведутся работы по переселению жителей аварийных домов и ликвидации таких объектов.

Согласно Дорожной карте в текущем году в городе Кульсары Жылыойского района переселены жители 8 домов, признанных аварийными, в 60-квартирный дом, сданный в эксплуатацию компанией "NCOC". На средства из местного бюджета закуплено 78 квартир.

Также переселены жильцы трех ветхих домов в Индерском районе (№5, №9, №12 по ул. Кабдешова) и дома №3А по ул. Стаханова в городе Атырау. Кроме того, до конца года запланировано переселение жителей трех многоквартирных домов в городе Атырау (№64 по ул. Бейбитшилик), признанных аварийными. Работы будут продолжены согласно Дорожной карте.

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