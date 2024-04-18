Жители сел Костанайской области, пострадавших от паводков, получили ключи от новых квартир в городе

Сегодня, 18 апреля, в городе Аркалыке, который одним из первых в Костанайской области пережил сильные паводки, вручили ключи от новых квартир пострадавшим семьям, сообщает Zakon.kz.

Квартиры приобрели за счет средств республиканского бюджета. Всего поступило 27 заявлений от жителей сел Екидин и Кызылжулдыз, которые сообщили властям о своем желании переехать из села в город, рассказали в акимате Костанайской области.

Трех- и четырехкомнатные квартиры получили сразу три многодетные семьи.

Фото: акимат Костанайской области

Аким области Кумар Аксакалов лично поздравил новоселов, подарил им плазменные телевизоры и ковры, пожелав тепла, уюта и большого семейного счастья на новом месте.



"По поручению главы государства в Костанайской области проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению проблем, связанных с компенсацией ущерба от паводка. Пусть в ваших семьях царит мир и покой, а невзгоды обходят стороной, – поздравил обладателей нового жилья глава региона. – Вместе мы пережили большую беду, вместе мы справились. Сейчас ситуация стабилизируется, работают комиссии по оценке ущерба, люди получают компенсацию и новое жилье. В числе первых получателей квартир и вы. Я очень этому рад. Рад, что вы приняли правильное решение и переехали в более безопасное и комфортное место".





Фото: акимат Костанайской области

Отец многодетной семьи Багдат Тубеков, которая переехала в четырехкомнатную квартиру, рассказал о пережитом во время половодья:



"Когда 27 марта в дом в нашем селе Кызылжулдыз зашла вода, сразу стало понятно, что сильное течение не оставит дому шансов на спасение. Средств на постройку нового у нас нет. Живем вместе с родителями, воспитываем троих детей. Семья большая – семь человек. Женщин и детей я сразу отправил в город. Было страшно. Что будет дальше? Кто поможет? Скот тоже утонул. Ведь в беде оказалось столько моих сограждан. Огромное спасибо президенту страны и акимату – не оставили нас один на один с горем, очень быстро были приняты меры. Детей устроили в СШ №5, предоставили все канцелярские товары, обеспечили обедами. Сразу же мы получили компенсацию в 100 тыс. тенге и единовременную помощь – 180 тыс. тенге. А сегодня моя семья въехала в большую четырехкомнатную квартиру. С ремонтом и мебелью! Просто глазам не верю, что она наша. Мы счастливы!"

Владельцы квартиры по улице Горбачева, 57 теперь называют себя аркалыкчанами, их дом в селе Екидин стихия тоже не пощадила. В семье Кенжетая Есмаганбетова семь человек.

"Наш родной дом, в котором я родился и рос, потом родилась и моя семья, родились дети, смыло ночью в первый же день паводков. Вместе с домом погиб и скот, – рассказал новосел. – Надо ли говорить, какой ужас мы пережили той страшной ночью. Никому не пожелаю. Кругом горе людское и не знаешь, откуда ждать помощи, пострадали сотни... Мы взяли документы, собрали троих детей и срочно эвакуировались. В первые же дни после трагедии мы ощутили помощь и заботу со стороны всех государственных органов. Двоих детей сразу отправили в оздоровительный лагерь в Алматы. Хочу выразить слова благодарности акимату района города, области и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим. Что еще важно, власти предоставили право выбора квартиры, мы сами нашли ту, которую хотелось, и эта трехкомнатная квартира нам очень нравится.

Работа комиссии по оценке ущерба движимого и недвижимого имущества в регионе продолжается, на сегодня проведено обследование по 202 заявлениям.

В Аркалыке на выплату компенсаций пострадавшим от паводков всего поступило заявлений от 811 семей на общую сумму 300 млн тенге.

На сегодняшний день 637 семьям выплачена компенсация в размере 100 МРП (369 тыс. тенге), оставшимся 188 заявителям средства будут выплачены до конца недели после получения актов осмотра имущества мобильными группами.

В ходе проведенного техобследования 92 пострадавших строений выявлено, что 73 не подлежат восстановлению. 59 семей изъявили желание переехать в город, для них будут приобретены квартиры стоимостью до 15 млн тенге. Средства поступят из республиканского бюджета – это 405 млн тенге.

"На сегодняшний день заключены договоры на покупку 27 квартир на общую сумму 370 млн тенге, оплата производится после проведения оформительных процедур, после квартиры перейдут в собственность пострадавшим на безвозмездной основе", – сообщил аким Аркалыка Амирхан Асанов.

Отмечается, что благодаря поддержке государства жилье обрели 27 семей, состоящих из 151 человека, включая 55 детей.

Накануне, 17 апреля, в Аркалыке также вручили ключи от квартир пострадавшим от паводков сельчанам.