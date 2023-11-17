Аида Балаева обратилась к казахстанцам

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева высказалась о семейно-бытовом насилии в стране. Обращаясь к казахстанцам, она отметила, что у общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона, насилию и бескультурью, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение к казахстанцам она опубликовала на своей странице в Instagram сегодня, 17 ноября 2023 года.

"Дорогие друзья, вчера глава государства отметил, что принцип закон и порядок должен стать идеологическим, политическим путеводителем для казахстанского общества. Сегодня соблюдение законности и правопорядка во всех сферах деятельности государства является главным приоритетом. Особенно остро перед нами стоит проблема семейно-бытового насилия", – начала Аида Балаева свое обращение.

Глава Минкультуры напомнила, что "с 1 июля 2023 года по поручению президента усилена ответственность за такие правонарушения".

"С тех пор число агрессоров, привлеченных к ответственности, возросло в два раза. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры: если во втором квартале текущего года к ответственности привлечены 7 тыс. лиц, то в третьем – уже 27 тыс. К административной ответственности привлечены 60 тыс. правонарушителей. В их отношении вынесены 75 тыс. защитных предписаний. Судами установлены 12 тыс. особых требований к поведению правонарушителей". Аида Балаева

Вместе с тем, как отметила министр, по итогам 10-ти месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушении в сфере бытовых семейных отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений – на 4,2%, тяжких преступлений – на 12%.

"Но, судя по печальной статистике и некоторым шокирующим фактам, вопрос о бытовом насилии еще стоит остро. К сожалению, это не причины, а уже следствие правовой недисциплинированности, неуважение к законам и криминализация сознания. Современному обществу присущ правовой нигилизм. Особенно тревожно за молодое поколение. Мы, как родители, должны прививать нашим детям культуру борьбы с такими негативными явлениями не только дома, но и в учебных заведениях. У общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона, насилию, бескультурью". Аида Балаева

Она считает, что "в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство".

"Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей. Уважение к другим людям, трепетное отношение мужчин к женщинам и девочкам нужно прививать с детства. Мы всегда должны помнить, что судьба и жизнь нас самих и окружающих людей зависит от каждого из нас". Аида Балаева

По ее словам, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана "приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию".

"Будем рады всем предложениям от экспертного сообщества и гражданского сектора". Аида Балаева

Как напомнила глава Минкультуры, президент неоднократно подчеркивал, что "справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности".

"Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок", – заключила Аида Балаева.

15 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел консультации с руководителями правоохранительных органов страны. Президент Казахстана поручил руководству МВД держать "на особом контроле" дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, которого 9 ноября задержали по подозрению в убийстве жены Салтанат Нукеновой в одном из столичных ресторанов.

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