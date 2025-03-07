Аида Балаева предложила внедрить новый системный подход для продвижения женщин на госслужбе

Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов и министр культуры и информации РК Аида Балаева приняли участие во встрече с представительницами Женского крыла партии AMANAT, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, прошло в стенах Мажилиса и было посвящено вопросам гендерного равенства, роли женщин в обществе и их вовлеченности в государственную службу.

В своем выступлении министр отметила, что в Казахстане реализуются системные меры, обеспечивающие женщинам возможности для самореализации и внесения вклада в развитие страны.

В ходе встречи подняли вопрос недостаточного представительства женщин на руководящих должностях на госслужбе.

Министр отметила: несмотря на то, что почти 56% госслужащих составляют женщины, их представительство на руководящих должностях остается ниже 40%.

Также Аида Балаева рассказала, что на сегодняшний день в стране всего девять женщин занимают должности заместителей акимов областей и городов республиканского значения.

В министерствах ситуация схожая – из 21 министерства лишь восемь женщин занимают посты вице-министров, что составляет не более 7-10% на ключевых должностях в центральных и местных исполнительных органах.

Глава ведомства подчеркнула, что особенно важно продвигать женщин-директоров департаментов и председателей комитетов с большим опытом и стажем на ключевые должности в центральных и местных исполнительных органах.

По мнению министра, нужно системно подойти к кадровому отбору и целенаправленно находить специалистов, достойных профессионального и карьерного роста:

Предлагаю, чтобы Нацкомиссия совместно с женским крылом партии «Аманат» сделала глубокий анализ качественного состава госслужащих-женщин и создало рекомендации для продвижения их на госслужбе. Я не сторонник искусственного продвижения, ради цифр: напротив, данный механизм позволит выявлять лучших из лучших в соответствии с их опытом, репутацией, профессиональными компетенциями и личными качествами. Аида Балаева

Кроме того, Аида Балаева выступила с предложением о создании консультационных центров для женщин.

"Еще один важный вопрос – отсутствие единого центра консультаций для женщин. Да, мы сегодня организовали консультационную помощь жертвам насилия, попавшим в трудную жизненную ситуацию и т.д. Но при этом нет, например, центров, где женщине разъяснят, как попасть на государственную службу, в квазигосударственный сектор. Поэтому предлагаю использовать потенциал общественных приемных и открыть при них специальные консультационные кабинеты с разъяснениями об условиях трудоустройства и других важных вопросов". Аида Балаева





Министр добавила, что главная миссия государственного служащего – это ответственно и честно выполнять свои служебные обязанности.





"Как человек, прошедший все ступени госслужбы, хочу сказать, что посвятить всю жизнь служению государству – это иметь железную, армейскую дисциплину, высочайший уровень ответственности и максимальную самоотдачу. Это высокая честь и постоянная готовность жертвовать временем, своим и своей семьи, ставить государственные интересы выше личных и беззаветно любить свою профессию. Поэтому этот путь нужно выбирать осознанно". Аида Балаева



