План действий в области прав человека и верховенства закона подписал Токаев

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О плане действий в области прав человека и верховенства закона", передает Zakon.kz.

Акорда сообщает, что в целях дальнейшего развития системы защиты прав человека и верховенства закона президент РК Касым-Жомарт Токаев постановил утвердить план действий в области прав человека и верховенства закона.

Он поручил правительству принять необходимые меры по реализации плана действий. Также на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Администрацию президента информацию о ходе его выполнения.

Глава государства в связи с подписанием Указа "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона" опубликовал пост в соцсетях.

"В связи с Всемирным днем прав человека подписал Указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона". План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения. Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации Плана будут приняты соответствующие законы", – написал президент.

Указ введен в действие.

Ранее Токаев подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны".