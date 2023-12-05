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Законодательство РК

Какими полномочиями Токаев наделил Совет по привлечению инвестиций

Какими полномочиями Токаев наделил Совет по привлечению инвестиций Фото: akorda.kz
5 декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны", сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте Акорды, "в целях обеспечения высоких темпов экономического роста и реальной диверсификации национальной экономики путем реализации инвестиционных проектов, реализуемых отечественными и иностранными инвесторами, за счет повышения уровня координации и контроля деятельности по их эффективной и действенной поддержке", в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции РК, президент постановил:

1. Определить следующие полномочия Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб):

  • принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;
  • разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые правительством Республики Казахстан, в соответствии со статьей 61 Конституции Республики Казахстан;
  • вносить президенту Республики Казахстан и премьер-министру Республики Казахстан предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

2. Установить персональную ответственность:

  • председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением президенту Республики Казахстан не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе;
  • руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

3. Правительству Республики Казахстан в оперативном порядке принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Согласно документу, контроль за исполнением указа глава государства возложил на Администрацию президента РК.

"Указ вводится в действие со дня подписания", – следует из текста документа.

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17 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжает работу по привлечению инвестиций. Подробности по ссылке.

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