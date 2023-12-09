План по защите прав человека, взрыв в селе СКО и превенция бытового насилия – главное к утру
План по защите прав человека
Президент Токаев поручил правительству принять необходимые меры по реализации плана действий в области прав человека и верховенства закона, указ о котором о подписал накануне. Также на полугодовой основе до 15 июля и 5 января глава государства постановил представлять в Администрацию президента информацию о ходе его выполнения.
Взрыв в селе СКО
12-летняя девочка погибла в результате взрыва газа в многоквартирном доме села Смирново Северо-Казахстанской области. Кроме того, травмы получил 22-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу и экстренно прооперировали.
Спасатели эвакуировали из дома девять человек. На место случившегося прибыли аким области и представители государственных органов.
Превенция бытового насилия
Министр культуры и информации Аида Балаева высказалась о необходимости контроля по превенции домашнего насилия. По ее словам, практически все госорганы так или иначе занимаются или, по крайней мере, должны заниматься вопросами профилактики и превенции домашнего насилия, но общего независимого контроля, в строгом смысле этого слова, над данной работой нет.
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