Лучшие матчи субботы! Что посмотреть?

Практически каждую неделю футбольные фанаты усаживаются на своих местах, чтобы лицезреть интереснейшие матчи в лучших лигах мира.

Эти выходные не станут исключением и подарят нашему вниманию, как минимум, по одной сумасшедшей игре в каждом чемпионате. Эксперты компании 1XBET собрали интереснейшие встречи, а также поделятся прогнозом на предстоящие поединки.

09.12.2023 23:30 Астон Вилла - Арсенал

"Астон Вилла" неожиданно появилась на третьей строчке АПЛ, а отставание от лидирующего "Арсенала" составляет жалкие 4 очка. "Вилланы" уже успели оформить сенсационные победы против английских топов. Сначала был размазан "Тоттенхэм", а пару дней назад в пух и прах переигран "Манчестер Сити". Победа "Арсенала" оценивается в 2.12, а хозяев - 3.54. Наш прогноз: Первый тайм Тотал 1Б за 1.69. Команды любят забивать, "Астон Вилла" стабильно заколачивает мяч в ворота (либо пропускает) в первом тайме в последнее время.

09.12.2023 20:30 Айнтрахт Франкфурт - Бавария Мюнхен

Баварцы в гонке за "Байером". Проигрывать "Айнтрахту" ни в коем случае нельзя. Скорее всего "Айнтрахт" и не сможет показать что-то невероятное, так как в последних 5 встречах одержали победу лишь однажды, и то против утопающего "Унион Берлина".

"Бавария" - 1.32, "Айнтрахт" - 10.10. Коэффициенты говорят сами за себя. Наш прогноз: Харри Кейн забьет - да за 1.61. Англичанин стал важнейшим игроком и ведет борьбу за "Золотую бутсу" - этот матч слишком прост для Кейна.

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09.12.2023 23:30 Вильярреал - Реал Сосьедад

"Реал" обеспечил себе выход в Плей-офф Лиги Чемпионов и может до февраля не задумываться о еврокубках, полностью посвятив себя Ла Лиге, где они чувствуют себя довольно неплохо (6-е место и 5 баллов до места в зоне ЛЧ). А вот их соперники не могут похвастаться такими результатами. Провальный сезон в Чемпионате и 12-е место в турнирной таблице, плюс ко всему выступление в Лиге Европы 7-го числа , на которую потратили много сил. Наш прогноз: Победа "Реал Сосьедада" за 2.15. Несмотря на гостевой статус, на победу "Сосьедада" дают щедрые 2.15, а на "желтых" целых 3.6.

09.12.2023 01:45 Ювентус - Наполи

Наверное лучшая встреча субботы. Чемпион Италии против вечного фаворита чемпионата. "Ювентус" оценивается в 2.43 коэффициента и является претендентом на победу в игре. По заветного первого места в Серии А - 2 очка. Ребятам из Неаполя не позавидуешь. Сейчас это не та команда, которая была в прошлом сезоне. Их победу можно забрать за невероятные 3.64. Наш прогноз: Обе забьют - нет за 1.93. Вероятно, что игра будет крайне осторожная и матч закончится без голевой феерии.

09.12.2023 22:00 Ренн - Монако

"Монегаски" отпустили вожжи и спустились на третью строчку после поражений от прямых конкурентов за чемпионство. Команда Саши Головина обязана забирать 3 очка в матче с "Ренном", чтобы сохранить шансы догнать ПСЖ. Успех "Монако" оценили в средние для гостевой команды 2.8 коэффициента. У "Ренна" всё же большие шансы на победу, так как травмированных игроков меньше, чем у соперника. Наш прогноз: ничья за 3.75. Навряд ли у "Монако" хватит опыта для удержания положительного результата в этом матче. "Ренн" далеко не подарок и ничья крайне возможна.

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