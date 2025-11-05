Где и во сколько можно посмотреть матч "Кайрат" – "Интер"
Из Instagram алматинского клуба следует, что легендарная ночь пройдет на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.
Главным судьей будет португалец Луиш Годинью. Начало встречи запланировано в ночь на 6 ноября в 01:00 по казахстанскому времени.
Посмотреть матч "Кайрат" – "Интер" можно на телеканале Qazaqstan, а онлайн-трансляцию – на "Кинопоиске".
Казахстанцы и просто фанаты футбола пожелали алматинскому клубу удачи:
- "Алга, "Кайрат".
- "Ну почему матч так поздно".
- "Удачи, ребята! Казахстан верит в вас, мои желто-черные".
- "Ждем от Досика жесткий гол и сухой матч от Заруцкого, удачи".
- "Сегодня Анарбеков не пропустит ни одного мяча в свои ворота".
- "Сегодня наши, кажется, забьют один гол: либо пенальти, либо угловой".
- "Сегодня Дастан Сатпаев станет первым казахстанцем, забившим гол в Лиге чемпионов".
- "Привет, "Кайрат" Алматы! Я – фанат "Интера", но люблю вашу страну. Надеюсь, будет хорошая игра".
