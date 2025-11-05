Где и во сколько можно посмотреть матч "Кайрат" – "Интер"

В пресс-службе футбольного клуба "Кайрат" сегодня, 5 ноября 2025 года, рассказали, где и во сколько можно посмотреть матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с итальянским "Интером", сообщает Zakon.kz.

Из Instagram алматинского клуба следует, что легендарная ночь пройдет на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Главным судьей будет португалец Луиш Годинью. Начало встречи запланировано в ночь на 6 ноября в 01:00 по казахстанскому времени.

Посмотреть матч "Кайрат" – "Интер" можно на телеканале Qazaqstan, а онлайн-трансляцию – на "Кинопоиске".

Казахстанцы и просто фанаты футбола пожелали алматинскому клубу удачи:

"Алга, "Кайрат".

"Ну почему матч так поздно".

"Удачи, ребята! Казахстан верит в вас, мои желто-черные".

"Ждем от Досика жесткий гол и сухой матч от Заруцкого, удачи".

"Сегодня Анарбеков не пропустит ни одного мяча в свои ворота".

"Сегодня наши, кажется, забьют один гол: либо пенальти, либо угловой".

"Сегодня Дастан Сатпаев станет первым казахстанцем, забившим гол в Лиге чемпионов".

"Привет, "Кайрат" Алматы! Я – фанат "Интера", но люблю вашу страну. Надеюсь, будет хорошая игра".

Материал по теме Наставник "Интера" не ждет легкой прогулки в поединке с "Кайратом"

4 ноября 2025 года мы писали, что объявлен примерный стартовый состав "Кайрата" против "Интера" в Лиге чемпионов. Позднее стало известно, что центральный защитник алматинской команды Александр Мартынович пропустит этот матч из-за травмы. Также мы писали, что Рафаэль Уразбахтин раскрыл планы "Кайрата" перед матчем с "Интером".