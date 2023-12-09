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Сколько единиц техники чистят улицы Алматы после снегопада

КАМАЗ Фото: акимат Алматы
По данным акимата Алматы, в очистке снега в городе всего задействовано 535 единиц спецтехники и более 1000 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

В акимате также рассказали, что организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

В городе выпало 4 см снега, на Медеу и Шымбулаке – 6 см.

"Силами восьми колонн подметально-уборочной техники ночью произведено сгребание снега по магистральным улицам в сопровождении патрульных машин. С обеда запланировано очередное сгребание снега колоннами, после чего будут организованы работы по массовому вывозу снега", – говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды в акимате призвали автолюбителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила безопасности. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными.

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По прогнозу РГП "Казгидромет", умеренный снег прогнозируется до обеда. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха днем до минус 4 градусов мороза.

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