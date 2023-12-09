Акимат Алматы обратился к жителям из-за снегопада

C начала выпадения снега дорожные службы посыпали дороги противогололедными материалами, сообщает Zakon.kz.

На опасных участках, спусках, подъемах, съездах транспортных развязок для предупреждения гололеда до начала снегопада дорожные работники обработали полотно жидкими реагентами.



"Организованы работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов. В ночной период задействовано 365 ед. спецтехники и 346 дорожных рабочих". пресс-служба акимата Алматы

В акимате попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на авто, если она все еще на летней резине.

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Жителей попросили быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.