Все дороги областного значения закрыты в Акмолинской области
Фото: pixabay
Пресс-служба ДЧС Акмолинской области заявила о том, что в регионе для общественных и дизельных транспортных средств закрыты все дороги областного значения, сообщает Zakon.kz.
Дороги закрыли в связи с ухудшением погодных условий – понижение температуры до -30/-35.
Режим вводится 9 декабря с 19:00.
Ранее синоптики "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана на 10 декабря.
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