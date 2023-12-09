Все дороги областного значения закрыты в Акмолинской области

Фото: pixabay

Пресс-служба ДЧС Акмолинской области заявила о том, что в регионе для общественных и дизельных транспортных средств закрыты все дороги областного значения, сообщает Zakon.kz.

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