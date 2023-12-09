В ряде областей сохраняется штормовое предупреждение

Синоптики "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана на 10 декабря, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. В Атырау прогнозируют ветер до 15-18 м/с.

На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах области низовая метель. Ветер до 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Днем на западе Мангистауской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в центре области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер достигнет скорости в 23 м/с. В Актау днем ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Временами ожидается гололед. Ожидается ветер до 15-20 м/с.

Утром и днем 11 декабря на юге, в горных районах, ночью 12 декабря в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. 10-12 декабря на юге, в горных районах области туман, низовая метель, 10 декабря гололед. 10-12 декабря ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с. В Таразе днем 11 декабря ожидается сильный снег. 10-12 декабря ожидается туман, 10 декабря гололед.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области временами ожидается туман, гололед. В Алматы и Конаеве ожидается туман.

С 21.00 часа 09 декабря до 21.00 часа 10 декабря по г. Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 21.00 часов 09 декабря до 21.00 часа 10 декабря по г. г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



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