Сообщается об аресте счетов Никиты Михалкова

Федеральная налоговая служба РФ арестовала счета компании Никиты Михалкова, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, причиной стало ООО "Тёмино-Лесное" с одним зарегистрированным сотрудником в лице генерального директора.

Фирма арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области и несколько лет назад, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась уменьшения платы за участок с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч.

По информации канала, ранее налоговая служба России к фирме Михалкова претензий не имела.