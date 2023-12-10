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Сообщается об аресте счетов Никиты Михалкова

Никита Михалков Фото: wikimedia
Федеральная налоговая служба РФ арестовала счета компании Никиты Михалкова, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, причиной стало ООО "Тёмино-Лесное" с одним зарегистрированным сотрудником в лице генерального директора.

Фирма арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области и несколько лет назад, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась уменьшения платы за участок с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч.

По информации канала, ранее налоговая служба России к фирме Михалкова претензий не имела. 

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