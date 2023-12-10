В мегаполисах и десяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на территории Казахстана на 11 декабря, сообщает Zakon.kz.

На западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер до 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается гололед.

В Атырауской области ожидается ветер до 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер до 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер до 15-20 м/с. Ночью на большей части области сильный мороз до 40-41 градуса. В Петропавловск ночью ожидается сильный мороз 40-41 градус.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. В горных районах области ожидается туман. Ветер в районе Алакольских озер до 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер до 16 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области и в горах временами ожидаются туман, гололед. В Алматы и Конаеве прогнозируют туман.

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В Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, в горных районах области низовая метель. На юге области туман. Ветер в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер до 15- 20 м/с. Туркестан: утром и днем ожидается гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

С 21.00 10 декабря до 21.00 11 декабря по г. г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. С 21.00 10 декабря до 21.00 11 декабря по г. Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.