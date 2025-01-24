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Общество

Школьников Астаны снова перевели на онлайн обучение

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 10:53 Фото: unsplash
В Астане из-за непогоды продолжают переводить обучение в онлайн формат, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления образования столицы, в связи с ухудшением погодных условий 24 января 2025 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Первая смена тоже обучалась из дома

По прогнозу синоптиков, в Астане 24 января переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -32-34°С, днем -21-23°С.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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