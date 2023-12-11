Почему сотни населенных пунктов Казахстана могут лишиться интернета

Резонансное дело, в рамках которого Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности пыталось отобрать у ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» радиочастоты, получило продолжение.

Проиграв первый процесс, о чем мы писали ранее в статье "Бизнес сохраняет радиочастоты за собой: чем закончился судебный процесс", Минцифры не оставил попытки, хорошо описанной в повести Булгакова "Собачье сердце" и потребовал от своих подведомственных организаций – Комитета телекоммуникаций и Инспекции связи снова заняться разбирательством.

Напомним, летом текущего года МЦРИАП подало судебный иск и под надуманным предлогом "неисполнения частотных обязательств" пыталось отнять радиочастоты у ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ". Однако, суд намерения министерства признал незаконной и намекнул оставить бизнес в покое. Очевидно, досадное поражение в разбирательствах министерство не устроило и подразделения МЦРИАП – Комитет телекоммуникаций, РГП "Государственная радиочастотная служба" и региональные инспекции связи с новым рвением взялись за изъятие частот "ВОСТОКТЕЛЕКОМА".





Теперь подведомственные организации профильного министерства обвиняют "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" в неиспользовании частот, хотя, судя по материалам дела, частоты используются совместно с АО "Кселл", ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и ТОО "КаР-Тел" в рамках цепочки договоров, которые ранее были согласованы и поддержаны самим министерством для того, чтобы обеспечить связью жителей малых населенных пунктов, куда в обычных условиях операторы не идут в виду нерентабельности.





К тому же здесь оказалось замещенным Комитет по регулированию естественных монополии и защите конкуренции РК (КРЕМЗК), который согласовал АО "Казахтелеком" покупку акции АО "Кселл" и ТОО "Мобайл-Телеком Сервис" с условиями, которые были направлены на усиление конкурентной позиции Иностранного оператора не входит в группу Казахтелеком, которая еще в тот момент занимала лидирующие позиции на рынке. А именно КРЕМЗК в своем Приказе на экономическую концентрацию (покупка АО "Казахтелеком" акции АО "Кселл" и ТОО "Мобайл-Телеком Сервис), в числе прочего распорядился передать в совместное пользование ЧРС принадлежащих АО "Кселл".





Далее Казахтелеком должен был либо отказаться от покупки операторов, либо уступить КРЕМЗК. В итоге АО "Кселл" передал 10 МГц своих частот в совместное пользование иностранному оператора ТОО "КаР-Тел", в свою очередь "ВОСТОКТЕЛЕКОМА" в совместное использование своих 10 МГц допустил АО "Кселл".





Как уже упоминалось, все это согласовал МЦРИАП, поскольку это такая возможность прямо предусмотрена пп 2, п. 5-1 ст. 12 Закона РК "О связи", согласно которому физическим и юридическим лицам запрещается передача права во временное или постоянное использование присвоенных им полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) другим физическим или юридическим лицам, за исключением совместного использования радиочастот, выделенных для оказания услуг сотовой связи. Совместное использование радиочастот оформляется договором.





Однако, министерство позабыв, что всего несколько лет назад само согласовало проект шеринга (совместное использование сетей) вдруг заявило, что совместное использование радиочастот ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" и сотовых операторов противоречит нормам Закона РК "О связи", а ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" не является сотовым оператором. Однако, если внимательно изучить закон, получается, что он разрешает совместное использование радиочастот, выделенных для оказания услуг сотовой связи, но не предусматривает, что пользователями радиочастот должны быть только операторы сотовой связи, что в свою очередь говорит о несостоятельности аргумента МЦРИАП.





Кроме того, все контракты, заключенные ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" с операторами о шеринге, в рамках которых стороны приняли на себя обязательства по строительству сети LTE в селе и обеспечению их жителей интернетом – Комитетом телекоммуникаций, региональными инспекциями связи не признаются и отрицают юридическую силу ранее подписанных документов и договоров.





При этом министерство не принимает в расчет и заключение и своей подведомственной организации – Государственной радиочастотной службы, которая прямо заявляет, выделенный радиочастотный спектр используется "ВОСТОКТЕЛЕКОМОМ" совместно с операторами сотовой связи на законном основании.

Очевидно, что попытки министерства отнять радиочастоты приведет к дестабилизации ситуации на отечественном телекоммуникационном рынке, даст намек инвесторам о возможном рейдерстве и потере вложенных средств, а самое главное это приведет к системному обвалу сети и мобильной связи, а это означает, что доступа в интернет лишатся сотни малых населенных пунктов в Казахстане и соответственно десятки и сотни тысяч людей, проживающих в них.





Вместе с тем, непродуманные действия со стороны МЦРИАП могут привести к срыву реализации госполитики в области обеспечения сел интернетом, отключению от интернета, в особенности малых населенных пунктах, которые сейчас имеют доступ к телеком-услугам через диапазон частот, выделенный ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ". Ситуацию усугубляет тот факт, что во многих населенных пунктах нет альтернативной возможности подключения к интернету, поскольку волоконно-оптические линии связи в них отсутствуют.





А теперь возникает резонный вопрос, во имя каких "благих идей" проводятся все эти действия и кому понадобились частоты ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ"? Может быть частоты понадобились новому оператору связи, интересы которого так рьяно представляет министерство и отобрав у одних, хочет передать другому. Кто ответить на эти вопросы?