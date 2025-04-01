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Общество

Когда во всех казахстанских поездах появится интернет

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 12:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель комитета телекоммуникаций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дамир Сейсембеков рассказал, когда будет доступен интернет в казахстанских поездах, передает Zakon.kz.

По его словам, проект был запущен в январе месяце.

"По информации КТЖ, у нас в стране порядка 16 направлений, в которых курсируют поезда "Тальго". Технически на сегодняшний день только эти поезда способны раздавать интернет внутри поездов. Соответственно, на старых, советского периода – невозможно эту систему внедрить. Поэтому мы сейчас с КТЖ этот вопрос прорабатываем и намечаем планы по обеспечению полноценного, на всех 16 направлениях, интернета. Сегодня это только Астана – Алматы. Мы с ними ведем (переговоры – Прим. ред.), чтобы это не сказалось на стоимости билетов", – озвучил Дамир Сейсембеков.

Он подтвердил, что на одном поезде и в одном направлении интернет уже доступен.

"Между Астаной и Алматы курсирует много поездов, но на одном из них интернет уже есть. Сейчас идет активная фаза тестирования, и в целом отзывы хорошие. Не хочу вводить в заблуждение по срокам, но думаю, что итоги технического пилота будут подведены до конца первого полугодия, поскольку это все же тестовый проект. У нас есть поставщик интернета, и после завершения пилота нужно будет учитывать экономическую составляющую. Как я уже говорил, внедрение будет происходить планомерно, в первую очередь на направлениях с наибольшим пассажиропотоком, а также там, где больше всего так называемых "белых пятен". У нас есть поезда, курсирующие по маршрутам, где полностью отсутствует мобильное покрытие, и именно их мы обеспечим в первую очередь", – продолжил он.

По его словам, в этом году работа продолжится, но когда процесс будет завершен полностью, сказать пока сложно.

Ранее стало известно, что уже к концу года планируется снизить нагрузку на ЦОНы на 50% и перенести ряд услуг в онлайн-формат.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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