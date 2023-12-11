В Мажилисе предложили запретить табачным компаниям в Казахстане заниматься благотворительностью

Ряд депутатов Мажилиса предлагают внести поправки запрещающие табачным компаниям в Казахстане заниматься благотворительностью. Данную норму планируют добавить в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Группа депутатов неожиданно попытались добавить в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" поправку, запрещающую табачным компаниям в Казахстане заниматься благотворительностью. Что это, интересно, – такая борьба с курением? Причем данная норма появилась в законопректе под шумок – вместе с уже известным скандальным нововведением, запрещающим вейпы.



Ряд источников сообщает о том, что 1 ноября рабочая группа при Мажилисе Парламента РК рассматривала ряд предложений по изменениям в Кодекс о здоровье (включая ту самую поправку о запрете электронных сигарет – вейпов), и там же включила поправку об исключении положения кодекса, разрешающего благотворительную деятельность табачных компаний в Казахстане. Притом, что ранее данное положение было специально добавлено в документ ради того, чтобы создать табачным компаниям возможности реализации программ корпоративной социальной ответственности.

Ряд экспертов и НКО выступили против подобного нововведения. В частности, они указывают, что поправка нигде предварительно не обсуждалась: ни рабочая группа, ни правительство, ни эксперты не анализировали внезапно добавленную в законопроект норму. По ней не высказывало какое-либо мнение профильное ведомство – Министерство труда и социальной защиты РК. Не был, как того требует законодательный регламент, предоставлен анализ регуляторного воздействия нормы, в том числе – как отразятся возможные изменения благотворительной деятельности табачных компаний на гражданском обществе.

Стоит отметить, что инициированный запрет на благотворительность полностью противоречит поручениям президента РК Касым-Жомарта Токаева, который четко указал в послании народу Казахстана, что как международные, так и казахстанские компании, ведущие свой бизнес в стране, должны усилить свои проекты по социально-корпоративной ответственности.

"Кодекс о здоровье у нас уже предусматривает запрет спонсорства и рекламы табака, табачных изделий. Но благотворительность – это совсем другое дело. Это безвозмездная помощь, которая осуществляется совсем не с целью рекламы или стимулирования продаж табачных изделий. Запрет на благотворительность табачных компаний не внесет вклад в борьбу с курением, а оставит тысячи социально уязвимых казахстанцев один на один со своими проблемами". Директор Учреждения "Политехнический колледж "Прогресс" Данара Момышова

Некоммерческие организации выразили решительный протест против неожиданной и непродуманной поправки. Они отправили жалобы с аргументами против запрета благотворительной деятельности табачных компаний заместителю Премьер-Министра РК Тамаре Дуйсеновой, председателю Мажилиса Ерлану Кошанову, акиму Алматинской области Марату Султангазиеву.

Одна из авторов писем, руководитель ОО "Социально-гражданский базис "Болашак" Асель Бекходжаева, указывает, что в Алматинской области расположены два крупных производственных предприятия по выпуску табачных изделий. За все время их присутствия на рынке объем их безвозмездной благотворительной помощи, по имеющимся оценкам, превысил 20 миллионов долларов.

"Все благотворительные проекты этих компаний имеют большую социальную важность, среди них – обучение и оказание помощи в социальной адаптации людей с инвалидностью, обучение и трудоустройство безработных, финансовая помощь ветеранам ВОВ, создание ресурсных центров инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями и другие. В случае принятия данной поправки Мажилисом будет нанесен серьезный удар по казахстанским благотворительным организациям, остро нуждающимся в финансировании. Желание депутатов вызывает только недоумение", – отметила она.