Мажилисмен прокомментировал "запрет" на благотворительность

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса 6 ноября 2024 года опроверг, что его коллеги готовят законопроект, который запретит благотворительность в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что у него нет информации о том, что депутаты разрабатывают такой законопроект.

"Благотворительность, наоборот, должна поощряться. Другое дело, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда под разными предлогами собирают деньги. А наши доверчивые граждане отдают их. Думаю, что о запрете никто не может говорить. Запретами ничего не решишь. Проблему нужно решать через регулирование и обеспечение прозрачности процедуры. Я не слышал о таком законопроекте или инициативе", – озвучил Аймагамбетов.

29 мая 2024 года депутаты от фракции партии Respublica попросили взять на контроль деятельность благотворительных и волонтерских организаций.