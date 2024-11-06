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Законодательство РК

Мажилисмен прокомментировал "запрет" на благотворительность

Волонтер, волонтерство, благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 17:02 Фото: assembly.kz
Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса 6 ноября 2024 года опроверг, что его коллеги готовят законопроект, который запретит благотворительность в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что у него нет информации о том, что депутаты разрабатывают такой законопроект.

"Благотворительность, наоборот, должна поощряться. Другое дело, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда под разными предлогами собирают деньги. А наши доверчивые граждане отдают их. Думаю, что о запрете никто не может говорить. Запретами ничего не решишь. Проблему нужно решать через регулирование и обеспечение прозрачности процедуры. Я не слышал о таком законопроекте или инициативе", – озвучил Аймагамбетов. 

29 мая 2024 года депутаты от фракции партии Respublica попросили взять на контроль деятельность благотворительных и волонтерских организаций. 

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