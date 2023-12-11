Что Токаев обсудил с Ахметжановым

11 декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, особое внимание было уделено ходу отопительного сезона.

Как доложил аким, работа всех коммунальных служб находится под постоянным контролем, проведена поэтапная модернизация объектов в Кокшетау и Степногорске.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о социально-экономическом развитии Акмолинской области.

"Президенту было доложено о положительных результатах в ряде отраслей экономики региона. Инвестиции в основной капитал составили 530 млрд тенге, в том числе частные инвестиции – 435 млрд тенге. Реализовано 154 проекта, создано 1,5 тыс. рабочих мест", – говорится в сообщении.

Марат Ахметжанов сообщил, что на постоянной основе принимаются меры по поддержке аграриев и увеличению доли переработанной продукции.

С начала года выросло производство таких продуктов, как растительное масло, переработанное мясо, молоко, сливочное масло, сыр и творог. Ввод 3-й очереди Макинской птицефабрики и поэтапное расширение мощностей ТОО "Ак-Дала Агро" позволили области стать одним из лидеров в стране по производству мяса птицы.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву доложили, что разработан проект Генерального плана развития города Кокшетау, который направлен на решение экологических и инфраструктурных вопросов.

Президенту также был представлен проект нового Комплексного плана по развитию агломерации, направленный на улучшение жизни населения и снижение маятниковой миграции.

В завершение президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, реализации проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций, а также обеспечению бесперебойного теплоснабжения городов Акмолинской области.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой. Подробности по ссылке.