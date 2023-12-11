Что Токаев обсудил с Ахметжановым
Как следует из сообщения Акорды, особое внимание было уделено ходу отопительного сезона.
Как доложил аким, работа всех коммунальных служб находится под постоянным контролем, проведена поэтапная модернизация объектов в Кокшетау и Степногорске.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о социально-экономическом развитии Акмолинской области.
"Президенту было доложено о положительных результатах в ряде отраслей экономики региона. Инвестиции в основной капитал составили 530 млрд тенге, в том числе частные инвестиции – 435 млрд тенге. Реализовано 154 проекта, создано 1,5 тыс. рабочих мест", – говорится в сообщении.
Марат Ахметжанов сообщил, что на постоянной основе принимаются меры по поддержке аграриев и увеличению доли переработанной продукции.
С начала года выросло производство таких продуктов, как растительное масло, переработанное мясо, молоко, сливочное масло, сыр и творог. Ввод 3-й очереди Макинской птицефабрики и поэтапное расширение мощностей ТОО "Ак-Дала Агро" позволили области стать одним из лидеров в стране по производству мяса птицы.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву доложили, что разработан проект Генерального плана развития города Кокшетау, который направлен на решение экологических и инфраструктурных вопросов.
Президенту также был представлен проект нового Комплексного плана по развитию агломерации, направленный на улучшение жизни населения и снижение маятниковой миграции.
В завершение президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, реализации проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций, а также обеспечению бесперебойного теплоснабжения городов Акмолинской области.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой. Подробности по ссылке.