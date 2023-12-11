Кубок Казахстана по бочча: лучшим игроком стала столичная спортсменка Итиана Шынгысханкызы

В церемонии закрытия Кубка Казахстана по бочча, который впервые прошел в Астане, приняли участие председатель Сената Парламента, президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев, заместитель акима Астаны Есет Байкен. Они наградили мастеров бочча, ставших победителями.

В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил, что соревнования прошли на высоком уровне, и особо отметил мастерство и упорство спортсменов. Он также подвел итоги деятельности Федерации бочча Казахстана и остановился на плане дальнейшей работы.







"Перед нами стоят масштабные задачи. В следующем году планируем организовать ряд мероприятий. Впервые сформируем национальную юношескую сборную по бочча. Федерация при поддержке Министерства туризма и спорта и спонсоров намерена в следующем году организовать как минимум три крупных республиканских соревнования: чемпионат страны, Кубок Республики, открытый турнир памяти Султанбека Орынбасарова. Кроме того, наша сборная примет участие в ряде международных соревнований". Маулен Ашимбаев

В Кубке страны по четырем классам приняли участие 57 спортсменов. С лучшими результатами за два дня на пьедестал победы вышли 34 мастера бочча. В их числе и спортсмены из Астаны.

Лучшим игроком Кубка среди женщин стала астанчанка Итиана Шынгысханкызы, лучшим среди мужчин стал павлодарец Александр Курмантай.

По словам организаторов, те, кто выиграл соревнования, были приняты в состав национальной сборной и получили возможность защищать честь страны в предстоящих международных турнирах.

Состязания на Кубок Казахстана по бочча были организованы Федерацией бочча Казахстана при поддержке Министерства туризма и спорта, акимата Астаны. Также конкурс поддержали Управление физической культуры и спорта города, АО "Самрук-Казына" и Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory.