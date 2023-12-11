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Очередная встреча акима области Ұлытау с населением состоялась в городе Каражал

Очередная встреча акима области Ұлытау с населением состоялась в городе Каражал Фото: gov.kz
На мероприятии сообщили о планах и проведенной работе за последние десять месяцев. Так, в микрорайоне Актай завершается капитальный ремонт общеобразовательной школы №6, в учреждении открыты кабинеты инклюзивного образования.
Для развозки учащихся запущены специальные автобусы. Кроме того, в рамках проекта государственно-частного партнерства в поселке Жайрем строится детский сад на 120 мест. Также здесь активно ведется работа по благоустройству дворов и парков. Средний ремонт внутригородских дорог завершен полностью. Помимо этого, ведется ремонт фасадов и крыш жилых домов.

Как стало известно на совещании, в следующем году здесь будет положительно решен и вопрос газификации. Начнутся работы с поселка Жайрем. В этом контексте жители говорили о необходимости сделать подключение к газу более доступным.

На встрече жители также задавали вопросы, связанные с нехваткой пастбищ и воды для орошения. Кроме того, граждане обращались с просьбами проконтролировать строительство бассейна и работы по модернизации канализационных сетей, а также открыть здесь филиал АО "Казпочта" и возобновить железнодорожное сообщение с Жезказганом.

После совещания Берік Әбдіғалиұлы провел прием граждан по личным вопросам. К главе региона записались 8 человек. Вопросы жителей касались коммунальных услуг, медицины, жилья и дорог.

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