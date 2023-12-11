Свыше 50 млрд тенге потратят на строительство новой канализации в Актобе

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК рассказал, что в рамках улучшения экологических вопросов предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В соответствии с поручениями президента, решение экологических вопросов в Актюбинской области будет ускорено.

"Конечно же, одним из главных вопросов, волнующих население любого региона является экология. Наша область не исключение. В ходе недавней рабочей поездки в Актюбинскую область глава государства дал ряд поручений по решению актуальных вопросов в данной сфере. На сегодня для комплексного решения экологических проблем региона разработана Дорожная карта, которая находится на стадии утверждения". Асхат Шахаров

В ее разработке приняли участие представители гражданского общества, независимые эксперты и заинтересованные организации.

Дорожная карта охватывает актуальные вопросы региона в сфере экологии, по которым будут приняты действенные меры в ближайшие три года.

Глава региона добавил, что за счет реализации мер будет снята с повестки проблема канализационных очистных сооружений города Актобе.

"К примеру, имеется проблема канализационных очистных сооружений в городе Актобе, которые изношены уже на 80%. У проблемы есть решение, за счет средств Европейского банка реконструкции и развития в областном центре будут построены новые КОС. На сегодня разработано технико-экономическое обоснование, получено положительное заключение госэкспертизы. Реализация проекта общей стоимостью 53,5 млрд тенге начнется в следующем году, а заемные средства будут возвращаться за счет инвестиционной программы коммунальной компании, то есть увеличение тарифа на не более 15%, и бюджетных средств". Асхат Шахаров

Ранее аким сообщил, что на 2023 год запланирован ремонт 480 км дорожного полотна, а также обновят парк общественного транспорта.