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Законодательство РК

Свыше 50 млрд тенге потратят на строительство новой канализации в Актобе

Казахстан Актобе аким канализация строительство Фото: Zakon.kz
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК рассказал, что  в рамках улучшения экологических вопросов предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В соответствии с поручениями президента, решение экологических вопросов в Актюбинской области будет ускорено. 

"Конечно же, одним из главных вопросов, волнующих население любого региона является экология. Наша область не исключение. В ходе недавней рабочей поездки в Актюбинскую область глава государства дал ряд поручений по решению актуальных вопросов в данной сфере. На сегодня для комплексного решения экологических проблем региона разработана Дорожная карта, которая находится на стадии утверждения". Асхат Шахаров

В ее разработке приняли участие представители гражданского общества, независимые эксперты и заинтересованные организации.

Дорожная карта охватывает актуальные вопросы региона в сфере экологии, по которым будут приняты действенные меры в ближайшие три года. 

Глава региона добавил, что за счет реализации мер будет снята с повестки проблема канализационных очистных сооружений города Актобе. 

"К примеру, имеется проблема канализационных очистных сооружений в городе Актобе, которые изношены уже на 80%. У проблемы есть решение, за счет средств Европейского банка реконструкции и развития в областном центре будут построены новые КОС. На сегодня разработано технико-экономическое обоснование, получено положительное заключение госэкспертизы. Реализация проекта общей стоимостью 53,5 млрд тенге начнется в следующем году, а заемные средства будут возвращаться за счет инвестиционной программы коммунальной компании, то есть увеличение тарифа на не более 15%, и бюджетных средств". Асхат Шахаров

Ранее аким сообщил, что на 2023 год запланирован ремонт 480 км дорожного полотна, а также обновят парк общественного транспорта.

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