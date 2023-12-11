В Актюбинской области старые автобусы заменят на новые

На брифинге в СЦК 11 декабря 2023 года аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал, какая работа проделана по решению проблем с общественным автотранспортом и с автодорогами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава региона, большая часть нареканий со стороны населения связана с качеством автодорог. В целом, доля дорог области в нормативном состоянии составляет 75%.

По словам Асхата Шахарова, это предпоследний показатель по республике. При этом в текущем году отремонтировано 458 км автодорог местного значения на сумму 33 млрд тенге. В 2024 году власти Актюбинской области ставят перед собой более амбициозные задачи: запланирован ремонт 480 км дорожного полотна. Таким образом, доля автодорог в нормативном состоянии будет доведена до 82%.

"Также одним из вопросов, волнующих население, является состояние общественного транспорта. В данном направлении ведется активная работа. Только за последние два года нами было приобретено 180 новых автобусов. В следующем году планируется закуп еще 70 автобусов, автобусный парк будет обновлен до 90%. Не буду отрицать, что в области есть некоторые проблемы с межрайонным транспортным сообщением. Примером может служить ситуация с автобусами по маршруту Хромтау – Актобе, которая не так давно активно обсуждалась в соцсетях. Автобусы данного маршрута были выпущены еще в 90-х годах". Асхат Шахаров

В связи с этим аким отметил, что через механизм субсидирования было принято системное решение по замене автобусов на новые, которые выйдут на маршрут в ближайшее время.

"Что касается дорог республиканского значения, хочу остановиться на трассе Актобе – Улгайсын, состояние которой оставляет желать лучшего. На сегодня на участке Актобе – Хромтау – Карабутак проведен временный текущий, то есть ямочный ремонт. Его стоимость – 1,3 млрд тенге. Однако этих мер недостаточно. Уже сегодня по дороге, рассчитанной на 3 тыс. авто в сутки, осуществляют движение более 16 тыс. авто в день. То есть нагрузка дороги превышена в пять раз". Асхат Шахаров

Для решения данной проблемы планируется расширение дороги, протяженностью 262 км до четырех полос, с изменением категории с третьей на первую. Стоимость проекта ориентировочно составит 560 млрд тенге. И уже в следующем году начнется ремонт двух участков общей протяженностью 56 км.

"Еще одна республиканская дорога Кандыагаш – Шалкар общей протяженностью 259 км также давно требует ремонта. На сегодня начат ремонт данной, весьма значимой для жителей районов и региона в целом, автодороги. В текущем году отремонтировано 20 км, в следующем году планируется отремонтировать еще 75 км. По всем названным проектам автодорог у нас имеется поддержка со стороны Министерства транспорта". Асхат Шахаров

Кроме того, в рамках развития межрайонной логистики нами организовано социально значимое железнодорожное сообщение Актобе – Шалкар, связывающее 30 малых населенных пунктов Мугалжарского и Шалкарского районов с областным центром.