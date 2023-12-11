Как изменились цены на жилье в ноябре 2023 года

По данным Бюро национальной статистики, за год (с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года цены на рынке первичного жилья повысились на 3,2%, а на вторичном рынке – снизились на 5,4%, сообщает Zakon.kz.

Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилась на 0,9%.

В регионах цены на первичном рынке жилья за год значительно подорожали в городах Павлодар на 14,8%, Петропавловск – на 10,6%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Атырау (11,8%), Семей (8,3%), на рынке аренды жилья – Жезказган (30%), Караганда (23%) и Кокшетау (22,3%).

Вместе с тем за месяц (с октября по ноябрь) цены перепродажи квартир повысились на 0,9%, арендной платы за благоустроенное жилье выросли на 0,2%.

А вот стоимость продаж нового жилья в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,7%.

Как отмечают в Нацбюро статистики, в ноябре этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 727, из них 7 579 по индивидуальным домам и 24 148 по квартирам в многоквартирных домах.

"По сравнению с октябрем прошлого года (32 975) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (6 261 – 19,7%) и Астана (4 828 – 15,2%), а также, Карагандинская область (2 728 – 8,6%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 417 единиц (1,3%)", - отмечают статистики.

В регионах за месяц наибольший рост сделок зарегистрирован в области Ұлытау (+39,9%), Кызылординской области (+27,1%) и городе Алматы (+7%).

А наибольший спад за месяц произошел в Атырауской области (18,1%), городе Шымкент (15,9%), а также Туркестанской области (14,6%).

При этом количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 3,2% (на 804 сделок).

Всего в ноябре по квартирам совершено 24 148 сделок – это 76,1%. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24%), Астана (19,5%) и Карагандинскую область (9,4%). Лидерами в продажах по количеству комнат вновь стали 1-комнатные квартиры, в ноябре по ним было оформлено 9 316 сделок.

Что касается сделок по индивидуальным домам, то их количество за месяц также уменьшилось на 5,5% (на 444 сделок) и составило 7 579.

Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в области Ұлытау (+20%), Кызылординской (+13,8%) и Алматинской (+5,8%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в области Абай (-32%), городах Астана (-23,8%) и Алматы (-16,9%).

В целом количество сделок купли-продажи жилья в ноябре за месяц уменьшилось на 6,1%, тогда было зарегистрировано 33 797 сделок.

Наивысший отрицательный показатель был зарегистрирован в городе Астане (18%), а самое большое увеличение зафиксировано в Кызылординской области (на 31,5%).

Вместе с тем, в Нацбюро отметили динамику уменьшения в количестве сделок за январь-ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 23%.