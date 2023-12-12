Алматинцев напугали 27-градусными морозами

Фото: pixabay

Жители Алматы получили оповещение от службы 112 ДЧС о том, что с 13 на 14 декабря в городе ожидаются сильные морозы до 23-27 градусов, сообщает Zakon.kz.

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