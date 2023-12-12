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Алматинцев напугали 27-градусными морозами

Алматинцев напугали 27-градусными морозами Фото: pixabay
Жители Алматы получили оповещение от службы 112 ДЧС о том, что с 13 на 14 декабря в городе ожидаются сильные морозы до 23-27 градусов, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, алматинцев предупредили о снегопаде.

Алматинцев напугали 27-градусными морозами

Фото: Zakon.kz

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в городе на ближайшие три дня.

  • 12 декабря снег, ночью временами сильный снег, туман. Ветер порывами 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 12-13 градусов мороза, с понижением.
  • 13 декабря переменная облачность, без осадков. Небольшой ветер - 0-5 метров в секунду. Ночью ожидает сильный мороз - 23-25 градусов, днем 18-20 мороза.
  • 14 декабря переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 27 градусов, днем 15-17 мороза.

Также было отмечено, что новая неделя стартовала c морозной погоды, которая в предстоящие дни сохранится на большей части Казахстана, это связано с влиянием арктического антициклона.

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