Сильные морозы до -27°С обрушатся на Астану, а Алматы и Шымкент ждет 10-градусное тепло

Фото: Zakon.kz

В ближайшие три дня на Астану обрушатся сильные морозы до -27°С, снегопад с метелью и гололед. Тем временем в Алматы и Шымкенте ожидаются осадки, местами сильные, и тепло до +10°С. Об этом говорится в прогнозе на 11-13 февраля 2026 года, который Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 11 февраля: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Метель. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -13-15°С, днем с дальнейшим понижением.

12 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -17-19°С.

13 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -13-15°С. Прогноз погоды по Алматы 11 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Вечером слабый туман. Ветер юго- восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.

12-13 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С. Прогноз погоды по Шымкенту 11 февраля: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, низовая метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.

12 февраля: облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С.

13 февраля: облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С. Материал по теме От -35°C до +17°C: каким покажет себя февраль 2026 года Ранее сообщалось, что новый циклон принесет в Казахстан аномальные морозы до -30°С, снегопады и метель. Подробнее о погоде на 10, 11 и 12 февраля 2026 года можете узнать здесь.

