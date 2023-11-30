В Акмолинской области до конца года введут более двух тысяч квадратных метров жилья

Сандыктауский район является одним и туристических зон Акмолиснкой области, лестной массив региона известен далеко за пределами области и страны. Как развивается жилищное строительство рассказали в районном акимате, сообщает Zakon.kz.

"С начала года было введено 1474 кв. м жилья, до конца года мы планируем вести порядка 2000 кв. метров жилых домов. Кроме того, в районном центре, поселке Балкашино построен современный досуговый центр для молодежи. На 2024 год мы нацелены попросить финансирование на 16 квартирный дом в Балкашино и закрытый хоккейный корт", – акцентировал аким Сандыктауского района Ербол Жусупбеков.

Параллельно с жилищным строительством в районе развивается дорожная сеть. Сообщается, что за счет средств, выделенных из областного бюджета продолжен ремонт автомобильной дороги – подъезд к поселку Новоникольское протяженностью 18 км, проведены работы по асфальтированию участка протяженностью в 9 км. Ремонт дорог был произведен в ряде поселков региона.





"Проведен ремонт автодороги районного значения Белгородское – Раздольное до границы района стоимостью протяженностью 9,7 км, Для улучшения качества дорог в селах были проведены средний ремонт улично-дорожной сети сел Петровка и Балкашино. Сделан средний ремонт внутри-поселковых дорог 2,1 км в селе Лесное. Так же, ремонт переулка Некрасова в Балкашино, произведено устройство тротуара и ливневой канализации, нанесена дорожная разметка и устроены искусственные неровности", – сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сандыктауского района.

Далее стало известно, что в районном центре отремонтировали тротуары протяженностью более 5 км. и установлены многофункциональные спортивные площадки в поселках Балкашино, Лесное и Приозерное.

Вопрос качественной питьевой воды решается в районе, завершаются

строительство водопровода в поселке Новоромановка, проводится реконструкция водопроводных сетей в селе Белгородское, так же, продолжается строительство водопровода в села Каменка, стоит отметить, что проект является переходящим на 2024 год.

К тому же, начаты работы по строительству группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка и Арбузинка, так же разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт водопроводных сетей в поселке Богородка.

Как сообщили в ЖКХ района, отопительный сезон в районе начат своевременно, создан нормативный запас угля, был проведен текущий ремонт центральной котельной. В целом, комплексная работа, направленная на улучшение жилищно-коммунального сектора жителей Сандыктауского района продолжается, администрация региона будет держать в курсе журналистов и население о ходе проводимых работ.