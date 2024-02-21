Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мороз до -40, гололед и туман ожидаются в ряде областей Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В восьми областях Казахстана на 22 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается низовая метель.

Ночью в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз -40°. В Усть-Каменогорске ночью сохраняется сильный мороз -40°.

Ночью в Абайской области сохраняется сильный мороз -40°.

На севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель. В Жезказгане ожидается низовая метель.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман. В Актау ночью ожидается гололед.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гололед. На юге, западе, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер юго-западный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Во второй половине дня – гололед. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Утром и днем – гололед.

Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз -27°. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что уровень воды резко подскочил на реке Или в Алматинской области.

Читайте также

закрытые дороги
Трассы закрыли в шести областях Казахстана из-за непогоды
в роддоме Семея жалуются на холод
В роддоме Семея ответили на жалобу о холоде и отсутствии кислорода в палатах
Уровень воды резко подскочил на реке Или в Алматинской области
Уровень воды резко подскочил на реке Или в Алматинской области
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: