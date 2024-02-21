Мороз до -40, гололед и туман ожидаются в ряде областей Казахстана

В восьми областях Казахстана на 22 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается низовая метель.

Ночью в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз -40°. В Усть-Каменогорске ночью сохраняется сильный мороз -40°.



Ночью в Абайской области сохраняется сильный мороз -40°.



На севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель. В Жезказгане ожидается низовая метель.



На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман. В Актау ночью ожидается гололед.



На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гололед. На юге, западе, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер юго-западный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Во второй половине дня – гололед. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Утром и днем – гололед.



Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз -27°. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.



Ранее сообщалось, что уровень воды резко подскочил на реке Или в Алматинской области.