Полицейские обратились к жителям Туркестанской области

Полицейские вышли на круглосуточное дежурство в Туркестанской области из-за непогоды. 12 декабря вечером в горной местности, в Байдибекской и Тулькубасском районах Туркестанской области, поднялся порывистый ветер. Ожидаются сильные морозы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, закрыты дороги на территории Байдибекского и Тулькубасского районов в направлении Западный Китай -Западная Европа, Кошкарата – Жарыкбас – Бирлик, Шаян – Агыбет – Шакпак, Коксаек – Аксу – Мынбулак.

"С начала бурана сотрудники батальона патрульной полиции за час спасли пассажиров нескольких легковых автомобилей, которые заблудились в дороге. Также была оказана помощь водителям большегрузных автомобилей", – говорится в сообщении.

Стражи порядка Туркестанской области рекомендуют водителям не выезжать в дальнюю дорогу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что с 18:00 12 декабря, в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения, которое действует на 65 участках автодорог республиканского значения в 11 областях.